5 адаптаций фильмов и сериалов, которые стали настоящими игровыми хитами

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Fractured but Whole - одна из лучших пошаговых RPG за последнее время. Игра сумела превратить хаос шоу в глубокий и продуманный игровой опыт. Она грубая, с беззастенчивым юмором, но при этом захватывающая и требует стратегии во время боя, где главный герой - десятилетний супергерой.

Особенность игры - идеальное воплощение духа сериала, создавая ощущение прохождения целого сезона South Park. Остроумный сценарий, отточенная боевая система и глубокая кастомизация, напоминающая создание персонажа в DnD.

South Park: The Fractured but Whole (фото: XDA Developers)

X-Men Origins: Wolverine

X-Men Origins: Wolverine - легендарная игра, редкий пример удачного игрового адаптирования фильма. Несмотря на то, что большинство игр по фильмам оставляют желать лучшего, эта игра стала исключением. Выпущенная в 2010 году для Windows, она предлагает мощный и более жестокий опыт, чем фильм, с впечатляющей графикой.

В игре есть босс-сражение с сентинелем, отсутствующее в оригинальном фильме. Несмотря на сложные ограничения по возрастному рейтингу, игра оправдала ожидания и остается одной из немногих действительно хороших игр про супергероев и успешных адаптаций фильмов.

X-Men Origins: Wolverine (фото: XDA Developers)

WWE 2K

Серия WWE 2K занимает особое место в мире игр о реслинге. Эти игры выросли из еженедельного мыльного сериала, что стало уникальным источником вдохновения. Первая игра из серии, WWF SmackDown: Know Your Role, была одним из первых прикосновений к видеоиграм для многих игроков.

Хотя серия переживала трудные моменты, с выходом 2K22 качество значительно улучшилось. Игры 2K22, 2K24 и 2K25 образуют отличную трилогию с обновленным управлением, впечатляющим карьерным режимом и презентацией, создающей атмосферу прямого эфира Monday Night Raw. Именно 2K довела реслинг-игры до совершенства, превзойдя все попытки других компаний.

WWE 2K (фото: XDA Developers)

The Simpsons: Hit & Run

The Simpsons: Hit & Run - одна из лучших игр для PS2, которая познакомила с легендарными персонажами Спрингфилда. Игра позволяла весело исследовать город, устраивать драки с жителями и открывать секреты.

Яркий и красочный мир игры отлично сохранился с течением времени, а открытый геймплей выделялся на фоне многих игр того времени, которые пытались копировать Grand Theft Auto.

The Simpsons: Hit & Run (фото: XDA Developers)

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3

Серия Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi заслуженно получила признание за более чем двадцатилетнюю историю. Budokai Tenkaichi 3, вышедшая в 2007 году на PlayStation 2, считается вершиной серии. Игра была центром внимания детей и друзей, которые после школы сразу бежали играть в напряженные поединки 1 на 1, забывая про домашние задания.

Budokai Tenkaichi 3 - одна из лучших адаптаций аниме для игровых консолей, с реалистичными боями и разрушениями. Свободная камера от третьего лица, усиления и комбо для своего времени выглядели впечатляюще.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 (фото: XDA Developers)