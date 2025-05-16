Украинская NAVI проиграла на турнире PGL Astana по CS2: что будет дальше с командой

Украинская команда NAVI (Natus Vincere) потерпела болезненное поражение на крупном турнире по CS2 - PGL Astana. В напряженном четвертьфинале датчане из Astralis обыграли NAVI со счетом 2:1, лишив их шансов на выход в финал.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на украинский спортивный сайт новостей СПОРТ.UA .

Первую карту (Nuke) команды начали на равных, но в решающие моменты игрок Astralis с ником “device” взял важный раунд и помог датчанам вырвать победу. На второй карте (Mirage) украинцы выглядели гораздо увереннее и сравняли счет - здесь блеснул Игорь "w0nderful" Жданов, контролируя игру в защите.

Однако на третьей и решающей карте (Ancient) Astralis полностью переиграли соперника. Благодаря точной командной работе и сильной игре Виктора "Staehr" Штера, датчане выиграли с большим отрывом и вышли в полуфинал.

Игроки NAVI пытались переломить ход встречи, но этого оказалось недостаточно. Некоторые участники команды, в частности b1t и капитан Aleksib, показали неуверенную игру. После матча главный тренер NAVI Андрей "B1ad3" Городенский признал, что при таком результате команда может пойти на кадровые изменения.

Сейчас шансы NAVI на попадание в плей-офф следующего крупного турнира, Austin Major, под большим вопросом. Если ситуация не изменится, в следующем сезоне болельщики могут увидеть уже обновленный состав украинской команды.