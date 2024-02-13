5 интересных фактов о жене Сырского: где родилась, кем работает и чем владеет
Женой главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского является Тамара Харченко. О ее биографии известно немного, однако всем интересно, кто обеспечивает надежный тыл главе украинской армии.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ряде наиболее интересных фактов о жизни и деятельности жены Сырского.
При подготовке материала были использованы следующие источники: biography.com.ua, НАПК, "Подробиці".
Когда родилась и где жила
Харченко Тамара Ивановна родилась 19 мая 1972 года. Ее отец - Харченко Иван Егорович.
На протяжении длительного времени женщина жила в Конотопе.
Где училась
С 1987 по 1991 год Тамара училась в Харьковском электротехническом техникуме.
После этого она продолжила образование в Харьковском национальном университете радиоэлектроники (ХНУРЭ), где училась до 1995 года.
Кем работает
Согласно декларации, поданной в марте 2021 года, супруга Сырского работала в Государственной таможенной службе Украины.
Ее должность - главный государственный инспектор (категории В).
Выписка из декларации, поданной в 2021 году (скриншот: public.nazk.gov.ua)
Дети
У супругов двое сыновей - Александр и Антон (от первого брака генерала).
Согласно имеющейся в сети информации, Александру сейчас около шести лет. В то же время Антон Сырский уже взрослый и живет отдельно - в Сиднее в Австралии.
Имущество
С 2013 года Тамара Харченко владеет садовым (дачным) домом площадью 152,9 кв. м в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области и несколькими земельными участками в том же населенном пункте.
Кроме того, с 2019 года у жены Сырского - 25% прав на квартиру в Киеве общей площадью 105,6 кв. м. Совладельцами квартиры являются ее муж, отец и сын Александр.
Напомним, ранее мы рассказывали об основных фактах из биографии Сырского.
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