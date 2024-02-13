5 цікавих фактів про дружину Сирського: де народилась, ким працює і чим володіє
Дружиною головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського є Тамара Харченко. Про її біографію відомо небагато, проте всім цікаво, хто забезпечує надійний тил очільнику української армії.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку найцікавіших фактів щодо життя та діяльності дружини Сирського.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: biography.com.ua, НАЗК, "Подробиці".
Коли народилась і де мешкала
Харченко Тамара Іванівна народилась 19 травня 1972 року. Її батько - Харченко Іван Єгорович.
Впродовж тривалого часу жінка мешкала у Конотопі.
Де навчалась
З 1987 до 1991 року Тамара навчалась у Харківському електротехнічному технікумі.
Після цього вона продовжила освіту в Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ), де навчалась до 1995 року.
Ким працює
Згідно з декларацією, поданою у березні 2021 року, дружина Сирського працювала у Державній митній службі України.
Її посада - головний державний інспектор (категорії В).
Витяг з декларації, поданої у 2021 році (скріншот: public.nazk.gov.ua)
Діти
Подружжя має двоє синів - Олександра та Антона (від першого шлюбу генерала).
Згідно з інформацією, наявною у мережі, Олександру нині близько шести років. Водночас Антон Сирський вже дорослий і проживає окремо - у Сіднеї в Австралії.
Майно
З 2013 року Тамара Харченко володіє садовим (дачним) будинком площею 152,9 кв. м у селі Шамраївка Сквирського району Київської області та кількома земельними ділянками у тому ж населеному пункті.
Крім того, з 2019 року у дружини Сирського - 25% прав на квартиру в Києві загальною площею 105,6 кв. м. Співвласниками помешкання є її чоловік, батько та син Олександр.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про основні факти з біографії Сирського.
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