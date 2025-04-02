5 супер-простых упражнений, чтобы быстро прийти в форму после зимы

Приседания

Это классическое упражнение, которое прекрасно прорабатывает мышцы ног (бедра, ягодицы) и кору.

Как выполнять

Станьте ровно, ноги на ширине плеч, руки перед собой или на поясе. Медленно сгибайте колени и опускайте таз назад, будто садитесь на стул. Спина должна оставаться прямой, а колени не должны выходить за линию пальцев ног. Опуститесь до параллели бедер с полом (или на комфортную глубину) и плавно вернитесь в исходное положение.

Рекомендация: 3 подхода по 12-15 повторений.

Планка

Идеальное статическое упражнение для укрепления мышц живота, спины и плечевого пояса. Улучшает осанку.

Как выполнять

Примите упор лежа на предплечьях и пальцах ног. Локти должны находиться четко под плечами. Тело должно образовывать прямую линию от головы до пяток. Напрягите мышцы пресса и ягодиц, не прогибайте поясницу и не поднимайте таз слишком высоко.

Рекомендация: Удерживайте положение 30-60 секунд (или сколько сможете), выполните 3 подхода.

Отжимания

Эффективное упражнение для грудных мышц, трицепсов и плеч.

Как выполнять

Примите упор лежа, руки немного шире плеч. Тело образует прямую линию. Сгибая локти, опустите грудь как можно ниже к полу, а затем мощным движением вернитесь в исходное положение. Если классический вариант слишком сложный, начните с отжиманий с колен.

Рекомендация: 3 подхода по 8-12 повторений (или максимальное количество раз, если вы начинающий).

Выпады

Отлично тренируют ноги и ягодицы, а также улучшают координацию и баланс.

Как выполнять

Станьте ровно, сделайте широкий шаг вперед одной ногой. Опустите тело вниз, сгибая оба колена под углом примерно 90 градусов. Переднее колено не должно выходить за носок, а заднее - почти касаться пола. Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение. Повторите для другой ноги.

Рекомендация: 3 подхода по 10-12 повторений на каждую ногу.

Прыжки "Джампинг Джек"

Простое кардио-упражнение, которое разогревает все тело, улучшает кровообращение и помогает сжигать калории.

Как выполнять

Станьте ровно, ноги вместе, руки вдоль тела. Прыжком расставьте ноги на ширину плеч, одновременно поднимая руки через стороны над головой. Следующим прыжком вернитесь в исходное положение.

Рекомендация: Выполняйте в течение 45-60 секунд, сделайте 3 подхода с коротким отдыхом между ними.

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