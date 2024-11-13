Интересные факты о McDonald's: что исчезло из меню навсегда и когда продали первый Happy Meal

Сеть ресторанов McDonald's за последние 50 лет пережила немало интересных трансформаций и перемен. Это касается не только внешнего вида и различных правил, но и пунктов меню. Когда появились популярные блюда и что из меню исчезло навсегда и большинство людей об этом даже не догадывается?

Как появлялись популярные блюда в McDonald's, и что в меню появилось и потом исчезло, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Первый Мак появился в Великобритании в 1974 году. Цены, конечно, в то время были совсем смешные, но первыми блюдами были классический Биг Мак и чизбургер.

Яичный макмаффин появился в меню в 1982 году, а любимое блюдо многих поклонников этого фастфуда, куриные нагетсы, начали выпускать только в 1984 году. И что интересно - они заменили луковые нагетсы, потому что у покупателей в Британии изменились вкусы.

Первый Happy Meal появился только в 1986 году вместе с первыми кассами для автомобилей. А еще в 1990-х в меню было интересное блюдо, которое существовало в продаже очень недолго - McPizza. Некоторые сейчас не верят, что у McDonald's была пицца, но это действительно так.

В середине 1990-х McDonald's опробовал персональную пиццу в Британии, которая имела небольшой диаметр и делилась на 4 куска. Пицца была трех видов: творожная, сыр и пепперони, а еще Делюкс - с зеленым перцем и луком.

Пиццу запустили в меню в 1994 году, когда сеть дала возможность заказывать офисным работникам заказывать завтрак и обед прямо на работу. Заказы делали тогда факсом или телефоном.

Пиццу продавали в McDonald's в 90-х годах (фото: reddit.com/Damnthatsinteresting)

Как указывает на своем сайте McDonald`s пиццу продавали в течение ограниченного периода и только в некоторых ресторанах - как часть продажи и проверки продукта. Стоит добавить, что есть поклонники этой пиццы, которые до сих пор помнят это блюдо и говорят, что оно было одним из лучших по вкусу, которое они когда-либо ели.

Вот как вспоминают эту пиццу в Reddit:

Не ел ее 30 лет, но я все равно чувствую и помню ее вкус. Это было здорово.

Я умолял маму взять мне пиццу в McDonald's!

Это одно из моих самых приятных воспоминаний о еде. Мой дедушка взял меня попробовать и мы ходили еженедельно, пока ее не перестали продавать.

Пицца была великолепной и это мне больше всего запомнилось. Корка была классной. Это был фаст-фуд, но она нравилась всем, где я жил. Лучше, чем у многих сетей пиццерий.

В США пиццу также продавали и эксперимент запустили несколько раньше, чем в Британии, еще в 80-х годах. Но потом и там ее прекратили продавать.

Сейчас заказать пиццу от McDonald's можно заказать в самом большом ресторане сети в Орландо, штат Флорида. Но покупатели говорят, что по вкусу она совсем не такая, как была в 90-х.

Пиццу продавали в McDonald's в 90-х годах (фото: reddit.com/Damnthatsinteresting)

После прекращения продажи пиццы в меню McDonald's появилось много новых блюд - например, McFlurry. Почему компания отказалась от пиццы - неизвестно.

Самым популярным блюдом в меню за последние 50 лет стал картофель фри, потому что именно его больше всего продают во всех ресторанах сети. Биг Мак занимает второе место, а на третьем - Чизбургер.