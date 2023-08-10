5 способов, которые помогут легко адаптировать ребенка к школе

С началом учебного года большинство родителей первоклассников переживают, как ребенок адаптируется к школе и коллективу. В такой период важно помочь ребенку.
Об этом сообщили на странице медицинской платформы Sviy.doc в Instagram.
Родителям нужно радоваться вместе с ребенком, когда он хвастается новыми знаниями и друзьями. В частности, тогда ребенок поймет, что школа - это о позитиве.
Помогайте преодолеть трудности, не акцентируя на них чрезмерное внимание. Замечайте успехи вашего ребенка, хвалите даже за незначительные достижения.
Эксперты говорят, что важно установить режим дня школьника еще до того, как ребенок пойдет в школу.
Все потому, что так ребенок скорее привыкнет к новому графику.
Важно, чтобы ребенок еще перед учебой увидел класс, познакомился с учителем и узнал будущих одноклассников.
Родители должны каждый день интересоваться, как прошел день их ребенка в школе. Также следует делиться собственным успехом в школе, если у ребенка возникли какие-то трудности.
Детям сначала лучше попытаться наладить контакт с одним-двумя одноклассниками. Активным в первые дни лучше вести себя более спокойно, чтобы не провоцировать возможные конфликты.
Необходимо находиться в контакте с учителем и другими родителями. Это позволит создать дружеские отношения, обмениваться опытом и узнавать о прогрессе ребенка.
К тому же дети нуждаются в контакте со взрослым, который, по их мнению, будет защищать их. Так что если они не с родителями, им нужно перенести фокус своей привязанности на учителя.
Основные факторы, свидетельствующие об успешной адаптации к школе:
Что свидетельствует о проблемах с адаптацией:
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