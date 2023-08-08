Как будут учиться школьники с 1 сентября: очно, онлайн или в смешанном формате

Совсем скоро начнется новый учебный год и это уже второй год подряд школьники вынуждены будут учиться во время войны. В прошлом году часть школ работала онлайн или в смешанном формате из-за военных действий, близости к линии фронта или из-за отсутствия надежных укрытий.

Как будут учиться дети в новом учебном году, рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире " Украинского радио ".

По словам замминистра, в Минобразования ожидают, что 80-85% школ начнут новый учебный год очно или в смешанном формате.

"По состоянию на 1 сентября у нас не будет 100% офлайн-учебы во всех школах, потому что есть школы на прифронтовых территориях, в частности в Харьковской области, которые находятся постоянно под обстрелами и где тревоги происходят 4-5 раз в день. То есть, там организовать очное обучение невозможно. Но процент школ, которые будут обеспечивать смешанное или очное обучение, с 1 сентября будет значительно больше, чем был на конец прошлого учебного года. Мы прогнозируем, что это будет ориентировочно 80-85% школ", - сказал Сташкив.

Стоит отметить, что в первом полугодии прошлого учебного года очно работало только 15% заведений образования, еще 51% школ работал в смешанном формате и 33% - дистанционно. А во втором полугодии почти 75% школ могли обеспечить очное или смешанный формат обучения.

В 2023 году министерство образование выделило субвенцию из государственного бюджета в размере 1,5 млрд гривен для всех областей на обустройство укрытий. А значит, еще 500 школ получит возможность обустроить новые укрытия для детей.

В некоторых школах работы по обустройству планируют закончить к 1 сентября, а в некоторых - в начале учебного года.

Также с сентября в 200 школах в каждой области запустят пилотную программу по предмету "Защита Украины". Дети будут изучать совершенно новые дисциплины, в том числе и навыки управления дронами.