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В Киеве построят отдельные бомбоубежища для школ: когда планируют завершить работы

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Киев, Четверг 10 августа 2023 11:41
В Киеве построят отдельные бомбоубежища для школ: когда планируют завершить работы Фото: в Киеве построят отдельные бомбоубежища для школ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве собираются построить отдельные подземные укрытия на территории нескольких школ. Работы планируют завершить до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Власти столицы запускают пилотный проект по строительству бомбоубежищ сразу на территории учебных заведений. Сначала укрытия появляются в нескольких школах Киева.

"Такие постройки будут располагаться на территории заведения. Введение их в работу планируется до конца года", - говорится в сообщении.

В КГВА объясняют, если в школе или другом заведении нет собственного укрытия, заключаются соглашения с соседними объектами, которые имеют убежище.

Всего укрытиями в Киеве уже обеспечено:

  • 83% детских садов;
  • 91% школ;
  • 95% заведений профессионального и профессионально-технического образования;
  • 75% учреждений профессионального высшего и высшего образования.

"Формы и форматы обучения будут выбраны по результатам проведенных работ и увеличению мест в укрытиях", - отмечают чиновники.

Как будут работать школы в условиях войны

Следует отметить, что в Министерстве образования спрогнозировали, что 80-85% украинских школ смогут начать учебный год в смешанном формате или очно. Речь идет о регионах, которые находятся в относительном тылу.

При этом новый министр образования подчеркнул, что хочет, чтобы с 1 сентября большинство школьников и студентов вернулись за парты.

Более подробно о том, как в регионах готовятся к новому учебному году - читайте в материале РБК-Украина.

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Киев школа
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