5 способів, які допоможуть легко адаптувати дитину до школи

Радійте разом з дитиною

Батькам потрібно радіти разом з дитиною, коли вона хвалиться новими знаннями та друзями. Зокрема, тоді дитина зрозуміє, що школа - це про позитив.

Допомагайте перебороти труднощі, не акцентуючи на них надмірної уваги. Помічайте успіхи вашої дитини, хваліть навіть за незначні досягнення.

Режим дня

Експерти кажуть, що важливо встановити режим дня школяра ще до того, як дитина піде в школу.

Все тому, що так дитина швидше звикне до нового графіка.

Відвідайте школу перед початком навчання

Важливо, щоб дитина ще перед навчання побачила клас, де навчатиметься, познайомилась з вчителем та дізналась про майбутніх однокласників.

Підтримуйте емоційно

Батьки повинні кожного дня цікавитись, як пройшов день їхньої дитини у школі. Також варто ділитись власним успіхом у школі, якщо в дитини виникли якісь труднощі.

Дітям спочатку краще спробувати налагодити контакт з одним-двома однокласниками. Активним у перші дні краще поводити себе спокійніше, щоб не провокувати можливі конфлікти.

Контактуйте з вчителем

Необхідно бути в контакті з вчителем та іншими батьками. Це дозволить створити дружні стосунки, обмінюватись досвідом та дізнаватись про прогрес дитини.

До того ж діти потребують відчувати контакт із дорослим, який, на їх думку, захищатиме їх. Тож коли вони не з батьками, їм потрібно перенести фокус своєї прив’язаності на вчителя.

Ознаки успішної адаптації

Основні чинники, які свідчать про успішну адаптацію до школи:

діти із задоволенням ходять в школу

спілкуються з однокласниками

запрошують нових друзів

багато розповідають про школу

позитивний зворотний зв’язок від учителів

Що свідчить про проблеми з адаптацією: