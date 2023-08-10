5 способов, которые помогут легко адаптировать ребенка к школе

С началом учебного года большинство родителей первоклассников переживают, как ребенок адаптируется к школе и коллективу. В такой период важно помочь ребенку.

Об этом сообщили на странице медицинской платформы Sviy.doc в Instagram .

Радуйтесь вместе с ребенком

Родителям нужно радоваться вместе с ребенком, когда он хвастается новыми знаниями и друзьями. В частности, тогда ребенок поймет, что школа - это о позитиве.

Помогайте преодолеть трудности, не акцентируя на них чрезмерное внимание. Замечайте успехи вашего ребенка, хвалите даже за незначительные достижения.

Режим дня

Эксперты говорят, что важно установить режим дня школьника еще до того, как ребенок пойдет в школу.

Все потому, что так ребенок скорее привыкнет к новому графику.

Посетите школу перед началом обучения

Важно, чтобы ребенок еще перед учебой увидел класс, познакомился с учителем и узнал будущих одноклассников.

Поддерживайте эмоционально

Родители должны каждый день интересоваться, как прошел день их ребенка в школе. Также следует делиться собственным успехом в школе, если у ребенка возникли какие-то трудности.

Детям сначала лучше попытаться наладить контакт с одним-двумя одноклассниками. Активным в первые дни лучше вести себя более спокойно, чтобы не провоцировать возможные конфликты.

Общайтесь с учителем

Необходимо находиться в контакте с учителем и другими родителями. Это позволит создать дружеские отношения, обмениваться опытом и узнавать о прогрессе ребенка.

К тому же дети нуждаются в контакте со взрослым, который, по их мнению, будет защищать их. Так что если они не с родителями, им нужно перенести фокус своей привязанности на учителя.

Признаки успешной адаптации

Основные факторы, свидетельствующие об успешной адаптации к школе:

дети с удовольствием ходят в школу

общаются с одноклассниками

приглашают новых друзей

много рассказывают о школе

положительная обратная связь от учителей

Что свидетельствует о проблемах с адаптацией: