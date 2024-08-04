5 свежих боевиков с интересным сюжетом, от которых не оторваться до последнего кадра
В этом году вышло немало интересных фильмов. Боевики о супергероях, войне или даже приматах - вариантов множество.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 крутых фильмов на вечер, которые можно смотреть как с друзьями, так и со вторыми половинками или вообще в одиночестве.
"Дедпул и Росомаха"
Новая часть франшизы наделала немало шума, фильм вышел всего несколько дней назад. И в этот раз Дедпул будет не единственной звездой ленты, ведь рядом с ним появится "Человек-Х". Вас ждет немало сюрпризов, комедийный боевик отлично подходит для просмотра с друзьями.
"Восстание Штатов"
Антиутопический военный боевик с Кирстен Данст, сыгравшей журналистку, вышел весной. В нем вы увидите войну в США и множество зрелищных сцен. События разворачиваются в будущем, в котором людьми руководит только жестокость и цинизм.
"Королевство планеты обезьян"
Новая часть франшизы вышла этой весной. И в этот раз вам предлагается продолжение истории о войне между людьми и приматами. Сюжет достаточно насыщенный, вам не придется скучать.
"Министерство неджентльменской войны"
"Классический" шпионский боевик расскажет о тайной британской организации. Лента снята на основе книги Дэмиена Льюиса. И в фильме вы увидите не только непревзойденных агентов, но и интересную сюжетную линию.
"Земля зла"
Фильм, в котором сыграли Лиам Гемсворт и Рассел Кроу, вышел в начале года, но многие могли его пропустить. Эта лента понравится фанам боевиков о войне, а также приятно поразит тех, кто любит романтические финалы.
К слову, раньше мы называли 5 мини-сериалов от Netflix, которые заставят затаить дыхание.
Кроме этого, уже есть подборка 7 зрелищных и жутких фильмов о конце света.