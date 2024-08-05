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Не только "Битлджус". 5 атмосферных и смешных фильмов о мистике и привидениях

Понедельник 05 августа 2024 19:46
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Не только "Битлджус". 5 атмосферных и смешных фильмов о мистике и привидениях Что посмотреть с компанией (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Многие помнят культовый фильм Тима Бартона "Битлджус". И если вы оценили сюжет и историю о привидениях, то вам точно понравится новая подборка кинолент о мистике, которые не будут вас пугать, а только развеселят.

Что посмотреть вечером, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Смерть ей к лицу"

Комедия с Мерил Стрип не зря считается легендарной. И если вы еще не видели, как две подруги буквально обезумели из-за мужчины, а затем пытаются убить друг друга, срочно наверстайте упущенное.

"Ужасный медовый месяц" (Медовый месяц с привидениями)

Как уже ясно из названия, в этом фильме без мистики и привидений не обойдется. Комедия поднимет вам настроение, ведь детективная линия удачно сочетается со очень смешными ситуациями.

"Дом с приколами" (Особняк с привидениями)

Фильм уже получил римейк, но советуем посмотреть ленту, снятую именно в 2003 году. История, в которой главную роль сыграл Эдди Мерфи, расскажет о муже и его жене, случайно оказавшихся в доме, в котором очень много мистики.

"Семейка Адамсов"

Невероятно атмосферный фильм 1991 года, который многие помнят еще с детства. Мало кто не видел мультики, сериалы и киноленты об этой выдуманной семейке. Погрузитесь в мир юмора и сказки.

"Каспер"

Конечно, какая подборка фильмов о привидениях без этого шедевра. Невероятно добрая и даже трогательная история о мальчике Каспере, который внезапно находит друзей среди людей, умилит и насмешит любого.

К слову, раньше мы называли 5 свежих боевиков с интересным сюжетом.

Кроме этого, уже появилась подборка из 5 мини-сериалов от Netflix, которые заставят затаить дыхание.

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