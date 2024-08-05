Не только "Битлджус". 5 атмосферных и смешных фильмов о мистике и привидениях
Многие помнят культовый фильм Тима Бартона "Битлджус". И если вы оценили сюжет и историю о привидениях, то вам точно понравится новая подборка кинолент о мистике, которые не будут вас пугать, а только развеселят.
Что посмотреть вечером, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
"Смерть ей к лицу"
Комедия с Мерил Стрип не зря считается легендарной. И если вы еще не видели, как две подруги буквально обезумели из-за мужчины, а затем пытаются убить друг друга, срочно наверстайте упущенное.
"Ужасный медовый месяц" (Медовый месяц с привидениями)
Как уже ясно из названия, в этом фильме без мистики и привидений не обойдется. Комедия поднимет вам настроение, ведь детективная линия удачно сочетается со очень смешными ситуациями.
"Дом с приколами" (Особняк с привидениями)
Фильм уже получил римейк, но советуем посмотреть ленту, снятую именно в 2003 году. История, в которой главную роль сыграл Эдди Мерфи, расскажет о муже и его жене, случайно оказавшихся в доме, в котором очень много мистики.
"Семейка Адамсов"
Невероятно атмосферный фильм 1991 года, который многие помнят еще с детства. Мало кто не видел мультики, сериалы и киноленты об этой выдуманной семейке. Погрузитесь в мир юмора и сказки.
"Каспер"
Конечно, какая подборка фильмов о привидениях без этого шедевра. Невероятно добрая и даже трогательная история о мальчике Каспере, который внезапно находит друзей среди людей, умилит и насмешит любого.
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