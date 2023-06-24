5 вредных привычек, которые мешают вашему финансовому росту

Улучшить финансовое состояние помогут некоторые правила. Прежде всего следует избавиться от вредных привычек, которые мешают вам грамотно формировать свой бюджет и рационально тратить деньги.

Об этом пишет BVR_Ukraine в Instagram .

Не создаете план расходов

Для долгосрочных и обычных целей разделяйте свой заработок на 5 конвертиков: обязательные расходы, резервный фонд, крупные покупки, развлечения и кафе, развитие и инвестиции.

Тратите деньги импульсивно

Перед покупкой стоит задаться вопросом: "А не сбивает ли меня эта вещь с правильного пути к финансовой цели?"

Также в свой бюджет можно закладывать сумму на импульсивные покупки или попытаться подождать 24 часа перед покупкой, возможно вы передумаете.

Не экономите средства

Придумайте для себя маленькие и большие мечты и откладывайте на них хотя бы небольшие суммы. Попробуйте делать округление до 10, 100 или 1000 грн. К примеру, если вы купили продуктов на 384 грн, тогда 16 грн (округление до 400) отложите в свою копилку.

Также можно попытаться закачать специальные мобильные приложения, которые помогают подсчитывать расходы и контролировать их.

Улучшаете настроение покупками

Шоппинг для краткосрочного улучшения настроения создает связь между счастьем и приобретением материального. И это связь, которую трудно разорвать. Прежде чем что-нибудь купить, подумайте зачем вы это делаете? Вам грустно или может скучно?

Не следите за расходами

Один из лучших способов понимания своего бюджета - это отслеживать фактические расходы в течение нескольких месяцев. В этом вам помогут специальные аналитические приложения для смартфонов.