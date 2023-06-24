5 шкідливих звичок, які заважають вашому фінансовому росту

Покращити фінансовий стан допоможуть деякі правила. Перш за все слід позбутись шкідливих звичок, які заважають вам грамотно формувати свій бюджет та раціонально витрачати гроші.

Про це пише BVR_Ukraine в Instagram .

Не складаєте план витрат

Для довгострокових і повсякденних цілей розділяйте свій заробіток на 5 конвертиків: обов'язкові витрати, резервний фонд, великі покупки, розваги і кафе, розвиток та інвестиції.

Витрачаєте гроші імпульсивно

Перед покупкою варто поставити собі запитання: "А чи не збиває мене ця річ із правильного шляху до фінансової цілі?"

Також у свій бюджет можна закладати суму на імпульсивні покупки або ж спробувати зачекати 24 години перед покупкою, можливо ви передумаєте.

Не заощаджуєте кошти

Придумайте для себе маленькі і великі мрії, та відкладайте на них хоча б невеличкі суми. Спробуйте робити заокруглення до 10, 100 чи 1000 грн. Наприклад, ви купили продуктів на 384 грн, тоді 16 грн (заокруглення до 400) відкладіть у свою скарбничку.

Також можна спробувати завантажити відповідні мобільні додатки, які допомагають підраховувати витрати та контролювати їх.

Покращуєте настрій покупками

Шопінг для короткострокового покращення настрою створює зв'язок між щастям і придбанням матеріального. І це зв'язок, який важко розірвати. Перше ніж щось купити, подумайте навіщо ви це робите? Вам сумно чи може нудно?

Не слідкуєте за витратами

Один із найкращих способів розуміння свого бюджету - це відстежувати фактичні витрати протягом кількох місяців. У цьому вам також допоможуть спеціальні аналітичні програми або застосунки для смартфонів.