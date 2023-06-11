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5 финансовых лайфхаков, которые помогут вам экономить, не ограничивая себя

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Воскресенье 11 июня 2023 09:01
5 финансовых лайфхаков, которые помогут вам экономить, не ограничивая себя Какие правила помогут экономить (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

В сегодняшних реалиях очень важно уметь грамотно распоряжаться своими деньгами. Простые правила в формировании собственного бюджета помогут избежать лишних расходов, импульсивных покупок и сохранят сбережения.

О том, какие 5 финансовых лайфхаков помогут экономить, пишет BVR_Ukraine в Instagram.

Планируйте свое питание

Значительную часть финансовых затрат составляют покупки еды. Поэтому важно грамотно подходить к организации своего питания, чтобы не покупать лишнее, которое потом портится и, соответственно, выбрасывается.

Напишите себе продуктовый план и график блюд на неделю. Следует отказаться от доставки еды, готовить дома и ходить в супермаркет со списком.

В магазинах берите малую корзину

Если в супермаркетах берете большую тележку, то у вас возникает психологическое желание ее заполнить. Чтобы предотвратить это и не купить лишнего, берите корзину, а не тележку. А еще следует следовать запланированному списку продуктов.

Планируйте дни без затрат

Определите 7 дней в месяц, в которые вы не будете тратить ни одной гривны. Этот метод поможет более тщательно планировать бюджет и избежать импульсивных покупок.

Продавайте ненужные вещи

Просмотрите свой гардероб и книжные полки. Хорошо подумайте, действительно ли нужные вам эти вещи. Если некоторыми вы не пользуетесь, то стоит их продать. Объявление можно опубликовать в соцсетях или на профильных сайтах. Так вы и освободите место в доме, да еще получите дополнительную прибыль.

Откладывайте деньги ежемесячно

Это очень полезная привычка. Необязательно откладывать большие суммы. Один месяц это может быть 100 грн, следующий - 1000 грн. Но это нужно делать регулярно.

Раньше мы писали о том, из-за каких привычек вам приходится переплачивать за коммунальные услуги.

Читайте также о том, как экономить на коммунальных услугах.

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