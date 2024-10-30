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Какие вещи нельзя давать взаймы, чтобы не навлечь горе

Среда 30 октября 2024 20:35
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Какие вещи нельзя давать взаймы, чтобы не навлечь горе Когда и как правильно давать деньги взаймы (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Одалживать вещи у других людей - это обычная практика, но не все предметы следует давать взаймы. Некоторые из них могут принести неприятности и горе, поэтому следует знать, чего следует избегать.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, когда можно и когда нельзя давать деньги взаймы, а также какие предметы не следует занимать соседям.

Когда нельзя давать деньги взаймы

В украинских традициях существует правила, когда лучше не давать деньги взаймы, ведь это может отрицательно повлиять на собственное финансовое положение и привести к неудачам. Когда именно следует избегать долгов:

  • Вечернее время. Вечер после заката считается неблагоприятным для любых финансовых операций.
  • День недели. Не рекомендуется ссужать в воскресенье, среду и пятницу. Воскресные запреты связаны со службой в церкви, а среда и пятница часто являются днями поста.
  • Большие религиозные праздники. Пасха, Рождество, Крещение, Троица - в эти дни лучше воздержаться от любых долговых обязательств.
  • Фазы луны. Одалживать лучше во время растущего месяца, а возвращать деньги - на нисходящий. Полнолуние не подходит для решения финансовых вопросов.
  • Цель долга. Избегайте ссужать средства, если они предназначены для выплаты предыдущего долга, чтобы не перенести финансовые трудности должника на себя.

Следуя этим советам, можно сохранить финансовую устойчивость и избежать лишних затрат. Заем в благоприятное время не только способствует достатку, но и помогает избежать непредвиденных хлопот.

Как правильно давать деньги взаймы

Вот несколько советов, как правильно давать деньги в долг, чтобы избежать финансовых потерь:

  • Избегайте передавать деньги через порог или в дверном проеме
  • Забирайте купюры левой рукой, а отдавайте - правой
  • Бумажные купюры передавайте сложенными пополам
  • Не передавайте деньги из рук в руки - лучше положите их на пол или землю
  • Давать деньги взаймы или возвращать советуют мелкими купюрами.

Хотя это всего-навсего народные приметы, стоит помнить о расписке, когда занимаете значительные суммы. Это обеспечит вам дополнительную защиту в случае необходимости.

Что нельзя давать взаймы соседям

Кроме денег, не советуют давать взаймы некоторые вещи. А именно:

  • Хлеб. Нельзя брать последний кусок хлеба - это может привести к бедности. Не давайте хлеб с порога или после захода солнца - это может вызвать недоразумение в семье.
  • Соль. Соль обладает мощной энергетикой. Одалживая ее, вы рискуете привлечь чужие проблемы в своей жизни. Если даете соль, не берите ее обратно.
  • Одежда. Одежда впитывает энергетику своего хозяина. Одалживать следует только от людей с благими намерениями. Если одежда очень нужна, стоит дать или взять хотя бы несколько монет за нее.
  • Посуда. Посуда также впитывает в себя энергетику. Нельзя хранить разбитые столовые приборы - это может привести к "разбитой" судьбе.
  • Веник. Веник считается мощным средством для энергетической чистки. Если вы дадите кому-нибудь веник, это может лишить ваш дом защиты и привлечь проблемы.

Следуя этим признакам, вы сможете сохранить положительную энергетику в своем доме и избежать возможных неприятностей.

Раньше мы рассказывали о том, кому запрещено крестить ребенка и другие важные правила этого таинства.

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При написании материала были использованы источники: сайты "Вся Магия", Wiki How.

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