Какие вещи нельзя давать взаймы, чтобы не навлечь горе
Одалживать вещи у других людей - это обычная практика, но не все предметы следует давать взаймы. Некоторые из них могут принести неприятности и горе, поэтому следует знать, чего следует избегать.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, когда можно и когда нельзя давать деньги взаймы, а также какие предметы не следует занимать соседям.
Когда нельзя давать деньги взаймы
В украинских традициях существует правила, когда лучше не давать деньги взаймы, ведь это может отрицательно повлиять на собственное финансовое положение и привести к неудачам. Когда именно следует избегать долгов:
- Вечернее время. Вечер после заката считается неблагоприятным для любых финансовых операций.
- День недели. Не рекомендуется ссужать в воскресенье, среду и пятницу. Воскресные запреты связаны со службой в церкви, а среда и пятница часто являются днями поста.
- Большие религиозные праздники. Пасха, Рождество, Крещение, Троица - в эти дни лучше воздержаться от любых долговых обязательств.
- Фазы луны. Одалживать лучше во время растущего месяца, а возвращать деньги - на нисходящий. Полнолуние не подходит для решения финансовых вопросов.
- Цель долга. Избегайте ссужать средства, если они предназначены для выплаты предыдущего долга, чтобы не перенести финансовые трудности должника на себя.
Следуя этим советам, можно сохранить финансовую устойчивость и избежать лишних затрат. Заем в благоприятное время не только способствует достатку, но и помогает избежать непредвиденных хлопот.
Как правильно давать деньги взаймы
Вот несколько советов, как правильно давать деньги в долг, чтобы избежать финансовых потерь:
- Избегайте передавать деньги через порог или в дверном проеме
- Забирайте купюры левой рукой, а отдавайте - правой
- Бумажные купюры передавайте сложенными пополам
- Не передавайте деньги из рук в руки - лучше положите их на пол или землю
- Давать деньги взаймы или возвращать советуют мелкими купюрами.
Хотя это всего-навсего народные приметы, стоит помнить о расписке, когда занимаете значительные суммы. Это обеспечит вам дополнительную защиту в случае необходимости.
Что нельзя давать взаймы соседям
Кроме денег, не советуют давать взаймы некоторые вещи. А именно:
- Хлеб. Нельзя брать последний кусок хлеба - это может привести к бедности. Не давайте хлеб с порога или после захода солнца - это может вызвать недоразумение в семье.
- Соль. Соль обладает мощной энергетикой. Одалживая ее, вы рискуете привлечь чужие проблемы в своей жизни. Если даете соль, не берите ее обратно.
- Одежда. Одежда впитывает энергетику своего хозяина. Одалживать следует только от людей с благими намерениями. Если одежда очень нужна, стоит дать или взять хотя бы несколько монет за нее.
- Посуда. Посуда также впитывает в себя энергетику. Нельзя хранить разбитые столовые приборы - это может привести к "разбитой" судьбе.
- Веник. Веник считается мощным средством для энергетической чистки. Если вы дадите кому-нибудь веник, это может лишить ваш дом защиты и привлечь проблемы.
Следуя этим признакам, вы сможете сохранить положительную энергетику в своем доме и избежать возможных неприятностей.
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При написании материала были использованы источники: сайты "Вся Магия", Wiki How.