Какие вещи нельзя давать взаймы, чтобы не навлечь горе

Одалживать вещи у других людей - это обычная практика, но не все предметы следует давать взаймы. Некоторые из них могут принести неприятности и горе, поэтому следует знать, чего следует избегать.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, когда можно и когда нельзя давать деньги взаймы, а также какие предметы не следует занимать соседям.

Когда нельзя давать деньги взаймы

В украинских традициях существует правила, когда лучше не давать деньги взаймы, ведь это может отрицательно повлиять на собственное финансовое положение и привести к неудачам. Когда именно следует избегать долгов:

Вечернее время. Вечер после заката считается неблагоприятным для любых финансовых операций.

Вечер после заката считается неблагоприятным для любых финансовых операций. День недели. Не рекомендуется ссужать в воскресенье, среду и пятницу. Воскресные запреты связаны со службой в церкви, а среда и пятница часто являются днями поста.

Не рекомендуется ссужать в воскресенье, среду и пятницу. Воскресные запреты связаны со службой в церкви, а среда и пятница часто являются днями поста. Большие религиозные праздники. Пасха, Рождество, Крещение, Троица - в эти дни лучше воздержаться от любых долговых обязательств.

Пасха, Рождество, Крещение, Троица - в эти дни лучше воздержаться от любых долговых обязательств. Фазы луны. Одалживать лучше во время растущего месяца, а возвращать деньги - на нисходящий. Полнолуние не подходит для решения финансовых вопросов.

Одалживать лучше во время растущего месяца, а возвращать деньги - на нисходящий. Полнолуние не подходит для решения финансовых вопросов. Цель долга. Избегайте ссужать средства, если они предназначены для выплаты предыдущего долга, чтобы не перенести финансовые трудности должника на себя.

Следуя этим советам, можно сохранить финансовую устойчивость и избежать лишних затрат. Заем в благоприятное время не только способствует достатку, но и помогает избежать непредвиденных хлопот.

Как правильно давать деньги взаймы

Вот несколько советов, как правильно давать деньги в долг, чтобы избежать финансовых потерь:

Избегайте передавать деньги через порог или в дверном проеме

Забирайте купюры левой рукой, а отдавайте - правой

Бумажные купюры передавайте сложенными пополам

Не передавайте деньги из рук в руки - лучше положите их на пол или землю

Давать деньги взаймы или возвращать советуют мелкими купюрами.

Хотя это всего-навсего народные приметы, стоит помнить о расписке, когда занимаете значительные суммы. Это обеспечит вам дополнительную защиту в случае необходимости.

Что нельзя давать взаймы соседям

Кроме денег, не советуют давать взаймы некоторые вещи. А именно:

Хлеб. Нельзя брать последний кусок хлеба - это может привести к бедности. Не давайте хлеб с порога или после захода солнца - это может вызвать недоразумение в семье.

Нельзя брать последний кусок хлеба - это может привести к бедности. Не давайте хлеб с порога или после захода солнца - это может вызвать недоразумение в семье. Соль. Соль обладает мощной энергетикой. Одалживая ее, вы рискуете привлечь чужие проблемы в своей жизни. Если даете соль, не берите ее обратно.

Соль обладает мощной энергетикой. Одалживая ее, вы рискуете привлечь чужие проблемы в своей жизни. Если даете соль, не берите ее обратно. Одежда. Одежда впитывает энергетику своего хозяина. Одалживать следует только от людей с благими намерениями. Если одежда очень нужна, стоит дать или взять хотя бы несколько монет за нее.

Одежда впитывает энергетику своего хозяина. Одалживать следует только от людей с благими намерениями. Если одежда очень нужна, стоит дать или взять хотя бы несколько монет за нее. Посуда. Посуда также впитывает в себя энергетику. Нельзя хранить разбитые столовые приборы - это может привести к "разбитой" судьбе.

Посуда также впитывает в себя энергетику. Нельзя хранить разбитые столовые приборы - это может привести к "разбитой" судьбе. Веник. Веник считается мощным средством для энергетической чистки. Если вы дадите кому-нибудь веник, это может лишить ваш дом защиты и привлечь проблемы.

Следуя этим признакам, вы сможете сохранить положительную энергетику в своем доме и избежать возможных неприятностей.