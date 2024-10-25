7 вещей, которые не стоит одалживать даже близким друзьям и родным: вот что говорят суеверия

Выручить родных или друзей, одолжив какую-то вещь - обычное дело для многих. Но, оказывается, согласно приметам, существуют вещи, которые нельзя одалживать даже самым близким людям.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие вещи никогда не стоит занимать даже близким.

Одежда

Считается, что одежда забирает энергетику владельца, поэтому одолжить одежду означает поделиться своим счастьем. К тому же на ткани может остаться и "заряд" человека, впитавшегося после хозяина вещей.

Если одежду одолжить все же необходимо, советуют символически "продать" ее или отдать в аренду, попросив за нее хотя бы копейку. Кроме этого, после предыдущего владельца, одежду лучше постирать.

Обувь

По поверьям, обувь накапливает не только энергетику, но может заставить временного владельца разделить судьбу предыдущего. По этой причине обувь, как и одежду, рекомендуют покупать, а не одалживать.

Однако внутреннюю поверхность сапог нужно тщательно обработать, чтобы не подхватить грибок.

Расческа

Верят, что волосы - одно из самых больших "хранилищ" энергетики человека, который содержит воспоминания, здоровье, природную силу и эмоции. Неудивительно, что расческа со временем обладает такой же способностью.

Одолжить кому-то расческу, согласно приметам, означает отдать свою энергию. Кроме этого, такое суеверие имеет практическую основу: расческа - это личная вещь, через которую могут передаться кожные инфекции.

Бижутерия и украшения

Драгоценные украшения проводят энергию еще лучше, чем бытовые вещи. Особенно мощные "проводники" - лунный камень, хрусталь, бриллиант и серебро.

Энергетику из камней и металлов нельзя уничтожить даже продав или купив - после покупки украшения, ее следует "смывать", сначала замочив украшения в соленой воде, а затем промыв под краном. Иначе украшение по возвращении может "вредить" владельцу.

Зеркало

Зеркала давно считаются дверью в потусторонний мир. Поэтому одалживание даже маленького зеркала может привести к потере энергии временного владельца или к годам несчастий.

Ножи

Ножи, пилы и другие острые предметы никогда нельзя кому-то одалживать или дарить. Считается, что это ритуальный предмет, на который можно легко страшное проклятие - потом оно возвращается владельцу вместе с вещью.

Веник

По верованиям веник можно выносить из жилья только в случае замены на новый. Ведь под этим предметом живет хозяин дома - домовой, отвечающий за благополучие.

Поэтому одалживать веник любому категорически не следует - в соответствии с приметами, с ним можно отдать в другой дом свое счастье.