Названі найшкідливіші сухофрукти: небезпечні для здоров'я

Взимку багато хто з нас люблять купувати сухофрукти, так як свіжих сезонних фруктів в цю пору року не дуже багато. Але не все з "сушки" безпечно для здоров'я.

Які сухофрукти повинні вас насторожити

Насамперед звертайте увагу на їх зовнішній вигляд. Якщо продукт занадто блискучий, можливо, його обробляли гліцерином, щоб надати товарний вигляд.

Фініки, наприклад, вимочують в цукровому сиропі, щоб вони виглядали глянцевими.

"Їх зовнішній вигляд повинен вам підказати, як саме висушений і оброблений сухофрукт. Якщо він блискучий і дуже м'який, швидше за все, для обробки використовувався жир або гліцерин. Наприклад, глянцевість фінікам надає вимочування в цукровому сиропі", - сказала фахівець.

Панченко пояснила, що більшість сухофруктів піддається обробці діоксидом сірки. Це роблять для більш тривалого зберігання і захисту від паразитів.

Намагайтеся купувати сухофрукти звичайного виду, а горіхи вибирайте в шкаралупі.

"Намагайтеся брати сухофрукти без блиску, самі звичайні, без потрісканої шкіри, з нормальним запахом, з кісточкою, а горіхи - в шкаралупі", - сказала дієтолог.