5 продуктов, которые насыщают организм энергией и восстанавливают силы

Усталость и утрата сил в течение дня могут напрямую зависеть от рациона. Некоторые продукты могут заряжать организм энергией и бороться с усталостью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Ольги Безуглой.

Какие продукты полезны

Гречка

По словам диетолога, организм превращает углеводы в энергию. Простые быстро перевариваются и дают заряд бодрости на непродолжительное время.

В отличие от них, цельнозерновые продукты снабжают энергией на длительное время.

Важно знать, что цельнозерновые каши - лучший источник энергии в день.

Орехи

Это источником растительного белка и полезных жиров - необходимое сочетание для нормальной жизнедеятельности организма.

При упадке сил в реабилитационном периоде после болезни или операции наибольшую ценность представляют жиры в составе орехов. Они позволяют ускорить регенерацию клеток, стимулировать активность иммунной системы, восстановить энергетический обмен.

Но в зависимости от состояния органов желудочно-кишечного тракта можно предпочесть орех макадамия (в нем содержание жиров достигает 95 г на 100 г продукта) или же выбрать наиболее "обезжиренные" - кешью или миндаль (с содержанием жиров 44 г и 50 г соответственно).

Нешлифованный рис

Это зерна, неочищенные от оболочки. Нешлифованный рис содержит меньше крахмала, чем белый, является прекрасным источником энергии и микроэлементов (калий, кальций, магний, фосфор) и практически не содержит жиров.

Все цельные зерна естественным образом содержат значительную часть витаминов группы B (в частности В1 и В6), магния, фосфора, селена и марганца. В процессе обработки удаляется только несъедобная оболочка.

Шоколад

Такой продукт содержит кофеин, который действует путем блокирования аденозиновых рецепторов, что приводит к увеличению выбросов дофамина и норадреналина.

Эксперт отметила, что аденозин является соединением, которое способствует сну, тогда как дофамин и норадреналин являются двумя химическими веществами, стимулирующими ваше сердце и центральную нервную систему, таким образом повышая бдительность и концентрацию.

Овсянка цельнозерновая

Овес богат витаминами группы B, а они помогают превратить углеводы в полезную энергию и снизить стресс.

Также у овсянки низкий гликемический индекс и большое содержание клетчатки, обеспечивающей заряд энергии вместо краткосрочного всплеска за счет того, что углеводы поступают в кровь постепенно.

Какие продукты забирают энергию

Красное мясо

В таком продукте много нужных микроэлементов, но с другой стороны они способны сократить жизнь. На переваривание мяса организм тратит много сил.

Особенно если вы едите переработанное мясо - колбасу и сосиски. При всей энергозатратности процесса с красным мясом питательной ценности вы почти не получаете.

Сладости

Сладости, если съесть их натощак, стимулируют работу поджелудочной железы. Она начинает активнее производить инсулин, чтобы снизить сахар в крови. В результате чувствуется не бодрость, а усталость.

Белый хлеб

Съедая утренний тост, вы запускаете работу поджелудочной железы, провоцирующей выброс инсулина. В результате появляется чувство усталости.

После всех возделываний хлеб содержит практически один крахмал, который нужен для насыщения организма.