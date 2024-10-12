Хурма уже в магазинах. Чем полезен фрукт, а кому лучше отказаться от него

За окном уже осень, поэтому прилавки магазинов начала заполонять уже первая хурма. Такой фрукт не только вкусен, но и может помочь организму противостоять различным вирусам и болезням, особенно обостряющимся в холодное время года.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем особенно полезна хурма, а кому лучше от нее отказаться.

Польза хурмы

Антиоксидантные свойства

Хурма содержит полезные растительные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Именно они помогают предотвратить или замедлить повреждение клеток, противодействуя окислительному стрессу.

Он в свою очередь может приводить к болезням сердца, диабету, раку и неврологическим заболеваниям.

Флавоноиды, содержащиеся в высоких концентрациях в кожуре и мякоти хурмы, могут снизить уровень сердечно-сосудистых заболеваний, возрастного ухудшения умственного развития и рака легких.

Хурма также богата каротиноидами, которые связывают с меньшим риском заболеваний сердца, рака легких, колоректального рака и метаболических заболеваний.

Уменьшает воспаление

Такие заболевания, как болезни сердца, артрит, диабет, рак и ожирение, связанные с хроническим воспалением.

Хурма является отличным источником мощного антиоксиданта витамина С. Фактически один такой фрукт содержит 14% рекомендуемой суточной дозы витаминов.

Витамин С помогает защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и борется с воспалением в организме.

Хурма содержит каротиноиды, флавоноиды и витамин Е, все они являются мощными антиоксидантами, которые борются с воспалениями.

Чем полезна хурма (фото: Freepik)

Большое содержание клетчатки

Продукты с высоким содержанием растворимой клетчатки, такие как хурма, могут помочь снизить высокий уровень холестерина, помогая организму избавиться от избыточного количества.

К тому же клетчатка также важна для регулярной дефекации и может снизить высокий уровень сахара в крови.

Кроме того, клетчатка способствует подкормке хороших бактерий в кишечнике, что может положительно повлиять на пищеварение и общее состояние здоровья.

Поддержка зрения

Хурма содержит много витамина А и антиоксидантов, которые критически важны для здоровья глаз. Такой витамин отлично поддерживает функционирование конъюнктивальных оболочек и роговицы.

Фрукт богат лютеином и зеаксантином, которые могут снизить риск некоторых заболеваний глаз, включая возрастную дегенерацию желтого пятна. Это заболевание, поражающее сетчатку и может привести к потере зрения.

Кому хурма может вредить

Идеальных продуктов нет. Наряду с витаминами и микроэлементами в хурме содержится большое количество дубильных веществ - соединений, благодаря которым плоды обладают терпким вкусом. Они могут осложнять переваривание пищи и вызвать боль в животе, рвоту и запор.

В общем, эффект от употребления фрукта зависит от того, насколько плоды оказывают терпкое действие: чем меньше это ощущение, тем полезнее хурма. Поэтому не ешьте фрукты, пока они полностью не созреют.

Диабетикам также не стоит увлекаться хурмой, поскольку она очень сладкая. В некоторых сортах до 44% сахаров.

Если вы склонны к запорам, то хурму лучше употреблять без кожуры, ведь именно в ней скапливаются дубильные вещества.

Категорически не стоит перекусывать хурмой, даже очищенной от кожуры, если до этого не было никакой еды. На пустой желудок она будет оказывать влияние как сильный раздражитель.