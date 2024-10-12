Хурма уже в магазинах. Чем полезен фрукт, а кому лучше отказаться от него
За окном уже осень, поэтому прилавки магазинов начала заполонять уже первая хурма. Такой фрукт не только вкусен, но и может помочь организму противостоять различным вирусам и болезням, особенно обостряющимся в холодное время года.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем особенно полезна хурма, а кому лучше от нее отказаться.
Польза хурмы
Антиоксидантные свойства
Хурма содержит полезные растительные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Именно они помогают предотвратить или замедлить повреждение клеток, противодействуя окислительному стрессу.
Он в свою очередь может приводить к болезням сердца, диабету, раку и неврологическим заболеваниям.
Флавоноиды, содержащиеся в высоких концентрациях в кожуре и мякоти хурмы, могут снизить уровень сердечно-сосудистых заболеваний, возрастного ухудшения умственного развития и рака легких.
Хурма также богата каротиноидами, которые связывают с меньшим риском заболеваний сердца, рака легких, колоректального рака и метаболических заболеваний.
Уменьшает воспаление
Такие заболевания, как болезни сердца, артрит, диабет, рак и ожирение, связанные с хроническим воспалением.
Хурма является отличным источником мощного антиоксиданта витамина С. Фактически один такой фрукт содержит 14% рекомендуемой суточной дозы витаминов.
Витамин С помогает защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и борется с воспалением в организме.
Хурма содержит каротиноиды, флавоноиды и витамин Е, все они являются мощными антиоксидантами, которые борются с воспалениями.
Чем полезна хурма (фото: Freepik)
Большое содержание клетчатки
Продукты с высоким содержанием растворимой клетчатки, такие как хурма, могут помочь снизить высокий уровень холестерина, помогая организму избавиться от избыточного количества.
К тому же клетчатка также важна для регулярной дефекации и может снизить высокий уровень сахара в крови.
Кроме того, клетчатка способствует подкормке хороших бактерий в кишечнике, что может положительно повлиять на пищеварение и общее состояние здоровья.
Поддержка зрения
Хурма содержит много витамина А и антиоксидантов, которые критически важны для здоровья глаз. Такой витамин отлично поддерживает функционирование конъюнктивальных оболочек и роговицы.
Фрукт богат лютеином и зеаксантином, которые могут снизить риск некоторых заболеваний глаз, включая возрастную дегенерацию желтого пятна. Это заболевание, поражающее сетчатку и может привести к потере зрения.
Кому хурма может вредить
Идеальных продуктов нет. Наряду с витаминами и микроэлементами в хурме содержится большое количество дубильных веществ - соединений, благодаря которым плоды обладают терпким вкусом. Они могут осложнять переваривание пищи и вызвать боль в животе, рвоту и запор.
В общем, эффект от употребления фрукта зависит от того, насколько плоды оказывают терпкое действие: чем меньше это ощущение, тем полезнее хурма. Поэтому не ешьте фрукты, пока они полностью не созреют.
Диабетикам также не стоит увлекаться хурмой, поскольку она очень сладкая. В некоторых сортах до 44% сахаров.
Если вы склонны к запорам, то хурму лучше употреблять без кожуры, ведь именно в ней скапливаются дубильные вещества.
Категорически не стоит перекусывать хурмой, даже очищенной от кожуры, если до этого не было никакой еды. На пустой желудок она будет оказывать влияние как сильный раздражитель.
Ни в коем случае не стоит увлекаться и съедать больше 2-3 плодов хурмы в день. Любой продукт полезен только при умеренном употреблении.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Healthline, WebMED и Dip.
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