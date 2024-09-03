5 причин осеннего выпадения волос и как быстро этого избежать
Волосы на голове человека в каждый момент времени находятся в разных фазах жизненного цикла. В норме за день выпадает до 100 волосков. Усиленное выпадение волос может наблюдаться в осенний период.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
Причины осеннего выпадения волос
Врач назвала 5 основных причин, приводящих к осеннему выпадению волос:
- дефицит витамина D и железа
- сильный или хронический стресс
- обострение хронических заболеваний органов ЖКТ и щитовидной железы
- гормональный сбой
- снижение работы иммунной системы
По словам эксперта, в норме в день выпадает до 100 волосков, но в осенний и весенний периоды выпадение усиливается - до 200 волосков в день.
Что есть, чтобы избежать выпадения
Чтобы избежать сезонного выпадения волос, следует добавить в рацион следующие продукты:
- тыква, брокколи, брюссельская
- капуста, шпинат
- миндаль, тыквенное и подсолнечное
- семена
- морская рыба, морепродукты
- яйца, сыр, натуральный йогурт
- говядина, баранина
- злаки, овсяные хлопья, гречневая и пшенные крупы
- оливковое и льняное масла
- горький шоколад
Для лечения выпадения волос применяют витамин Д, фолиевую кислоту, а также витамины группы B. Другие витамины (витамин А, С, Е и витамины группы В) также имеют значение для поддержания жизненного цикла волосяных фолликулов, а их недостаток может стать причиной как ломкости, так и выпадение волос.
Уход за волосами
Правильный уход за волосами осенью поможет предотвратить их ломкость и выпадение. Средства по уходу за волосами должны подходить по типу кожи. Если после мытья головы появляется кожный зуд и покраснение - шампунь необходимо изменить.
Для укладки волос необходимо использовать мягкую щетку и термозащитные средства.
Следует сушить волосы феном в щадящих режимах (при средней температуре воздушного потока), минимизировать использование приборов для выравнивания и завивания волос, чтобы предотвратить его пересыхание.
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