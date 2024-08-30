Парикмахер показал, как правильно наносить масло на волосы, чтобы избежать "жирности"
Все хотят, чтобы волосы были гладкими и блестящими. Этого можно добиться с помощью парильного ухода. Как оказалось, многие люди неправильно наносят масло на волосы, из-за чего они выглядят "жирными".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского парикмахера Мэтта Ньюмана
Как правильно наносить средства на волосы
Масло для волос - это натуральный продукт, изготовленный на основе природных растительных компонентов, а потому содержит большое количество органических витаминов и питательных веществ. Кожа хорошо реагирует на натуральный продукт, не вызывающий аллергии.
Эксперт советует не наносить сыворотку или масло просто непосредственно на руки, а затем на волосы, предупреждая, что этот метод приводит к жирности.
Он объяснил, что нужно нанести продукт на долони и интенсивно их потереть, пока масло не распределится тонким слоем.
Оно должна быть почти невидимым на руках. Только потом следует нанести средство на кончики волос, чтобы избежать "обтяжения".
В комментариях люди отметили, что такой способ лучше работает на влажных волосах после душа.
@mattloveshair if u have ever thought that hair serum doesnt work for u, maybe ur not breaking it down enough?? #hairproducts #serum #hairtutorial #hairtok #hairtips Break My Stride - Chateau Pop
Польза масел для волос
Регулярное использование фена, выпрямителя и другие факторы оказывают губительное влияние на состояние волос. Чтобы эффективно решить эту проблему, попытаемся выяснить, для чего нужно масло для волос, как использовать масло для волос, чтобы улучшить вид и здоровье волосков.
Что делает масло для волос:
- стимулирует активный рост
- придает живой и привлекательный блеск, повышает эластичность
- улучшает глубокое питание и увлажнение сухой кожи головы, что впоследствии помогает решить проблемы с перхотью и выпадением волос
- насыщает микроэлементами и витаминами
- повышает защиту волос от повреждений, вызванных термическим воздействием во время укладки
- предотвращает электризацию и облегчает укладку
- восстанавливает эластичность сильно поврежденных, сухих и ломких волос
Польза масел для волос очевидна, но эффективность зависит от правильного выбора продукта и его применения.
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