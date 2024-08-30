Парикмахер показал, как правильно наносить масло на волосы, чтобы избежать "жирности"

Все хотят, чтобы волосы были гладкими и блестящими. Этого можно добиться с помощью парильного ухода. Как оказалось, многие люди неправильно наносят масло на волосы, из-за чего они выглядят "жирными".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского парикмахера Мэтта Ньюмана

Как правильно наносить средства на волосы

Масло для волос - это натуральный продукт, изготовленный на основе природных растительных компонентов, а потому содержит большое количество органических витаминов и питательных веществ. Кожа хорошо реагирует на натуральный продукт, не вызывающий аллергии.

Эксперт советует не наносить сыворотку или масло просто непосредственно на руки, а затем на волосы, предупреждая, что этот метод приводит к жирности.

Он объяснил, что нужно нанести продукт на долони и интенсивно их потереть, пока масло не распределится тонким слоем.

Оно должна быть почти невидимым на руках. Только потом следует нанести средство на кончики волос, чтобы избежать "обтяжения".

В комментариях люди отметили, что такой способ лучше работает на влажных волосах после душа.

Польза масел для волос

Регулярное использование фена, выпрямителя и другие факторы оказывают губительное влияние на состояние волос. Чтобы эффективно решить эту проблему, попытаемся выяснить, для чего нужно масло для волос, как использовать масло для волос, чтобы улучшить вид и здоровье волосков.

Что делает масло для волос:

стимулирует активный рост

придает живой и привлекательный блеск, повышает эластичность

улучшает глубокое питание и увлажнение сухой кожи головы, что впоследствии помогает решить проблемы с перхотью и выпадением волос

насыщает микроэлементами и витаминами

повышает защиту волос от повреждений, вызванных термическим воздействием во время укладки

предотвращает электризацию и облегчает укладку

восстанавливает эластичность сильно поврежденных, сухих и ломких волос

Польза масел для волос очевидна, но эффективность зависит от правильного выбора продукта и его применения.