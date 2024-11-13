5 причин, почему после стирки остается неприятный запах, и как с этим бороться

Неприятный запах на выстиранных вещах - распространенная проблема, которая может появиться из-за накопления загрязнений в самой машинке или неправильного использования ею. Каковы основные причины этого запаха и эффективные способы его устранения?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, знание каких причин поможет избежать неприятного запаха при уходе за одеждой и бытовой техникой.

Накопление загрязнений в стиральной машине

Частая причина неприятного запаха - накопление остатков моющих средств и грязи в барабане, сливном шланге или других частях машинки. Микрочастицы тканей, остающиеся в машинке после стирки, также способствуют накоплению загрязнений. Это может приводить к развитию плесени и бактерий, что ухудшает запах вещей.

Чтобы избежать этого, рекомендуется регулярно чистить барабан и шланги, используя специальные средства или раствор уксуса и соды. Проведение профилактической чистки раз в месяц поможет поддерживать чистоту машинки.

Использование избытка моющего средства

Часто неприятный запах появляется из-за избытка стирального порошка, который не полностью выполаскивается. При превышении дозировки моющее средство может оседать в труднодоступных местах машинки. Дозировку моющего средства следует скорректировать, уменьшая его объем, особенно для режимов быстрой стирки.

Несоблюдение рекомендаций производителя может приводить к накоплению моющего средства и образованию налета, что способствует неприятным запахам. Для лучшего эффекта следует также выбирать редкие средства, которые легче смываются с тканей.

Слишком много моющего средства может привести к возникновению неприятного запаха (фото: Freepik.com)

Низкая температура стирки

Частая стирка при низких температурах не убивает бактерии и грибки, которые могут вызвать запах. Из-за недостаточного нагрева воды микроорганизмы остаются в тканях и развиваются на их поверхности.

Стирка при температуре не ниже 60°C более эффективна в борьбе с вредными микроорганизмами.

Для дезинфекции вещей можно периодически использовать высокотемпературные режимы, которые помогут избавиться от стойких запахов. Некоторые ткани требуют дополнительной обработки паром для полной дезинфекции.

Перезагрузка машинки

Переполнение барабана машинки препятствует эффективному выполаскиванию вещей, из-за чего они могут оставаться с неприятным запахом. Уплотненное размещение одежды затрудняет движение воды, что снижает эффективность моющего процесса.

Следует избегать чрезмерной загрузки, оставляя достаточно места для свободного перемещения воды и моющего средства, что обеспечит лучший результат стирки.

Идеальной считается заполненность барабана не более чем на две трети его объема. Перегрузка также увеличивает износ деталей машины, что может привести к ее поломке.

Не стоит класть в стиралку слишком много вещей (фото: Freepik.com)

Недостаточная вентиляция после стирки

Еще одна причина появления затхлого запаха - оставленная закрытой после стирки дверца машинки. Это способствует задержке влаги и накоплению конденсата внутри барабана.

После каждого цикла необходимо оставлять дверцу открытой для просушки барабана и внутренних частей, что предотвращает образование плесени и бактерий.

Также рекомендуется иногда протирать резиновые уплотнители для удаления остатков влаги. Это простое правило поможет избежать развития вредных микроорганизмов в машинке.

Как избавиться от неприятных запахов после стирки

Кроме регулярного технического обслуживания машинки, для устранения запахов можно добавлять в барабан при стирке натуральные компоненты, такие как сода или уксус. Они помогают очистить машинку от накипи, а также нейтрализовать нежелательные запахи, остающиеся на вещах после стирки.

Для лучшего эффекта можно добавить столовую ложку соды или половину чашки уксуса во время стирки. Они также помогают удалить остатки моющих средств из одежды, что повышает ее свежесть. Уксус и сода также помогают сохранить яркость цвета тканей.