5 причин, чому після прання залишається неприємний запах, і як з цим боротися

Неприємний запах на випраних речах - поширена проблема, яка може з'явитися через накопичення забруднень у самій машинці чи неправильне користування нею. Які є основні причини цього запаху та ефективні способи його усунення?

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, знання яких причин допоможе уникнути неприємного запаху під час догляду за одягом та побутовою технікою.

Накопичення забруднень у стиральній машині

Частою причиною неприємного запаху є накопичення залишків мийних засобів та бруду в барабані, зливному шлангу чи інших частинах машинки. Мікрочастинки тканин, що залишаються в машинці після прання, також сприяють накопиченню забруднень. Це може призводити до розвитку цвілі та бактерій, що погіршує запах речей.

Щоб уникнути цього, рекомендується регулярно чистити барабан та шланги, використовуючи спеціальні засоби чи розчин оцту і соди. Проведення профілактичної чистки раз на місяць допоможе підтримувати чистоту машинки.

Використання надмірної кількості мийного засобу

Часто неприємний запах з'являється через надлишок прального порошку, який не повністю виполіскується. При перевищенні дозування мийний засіб може осідати в труднодоступних місцях машинки. Дозування мийного засобу слід скоригувати, зменшуючи його об'єм, особливо для режимів швидкого прання.

Недотримання рекомендацій виробника може призводити до накопичення мийного засобу та утворення нальоту, що сприяє неприємним запахам. Для кращого ефекту варто також вибирати рідкі засоби, які легше змиваються з тканин.

Забагато мийного засобу може привести до виникнення неприємного запаху (фото: Freepik.com)

Низькі температури прання

Часте прання при низьких температурах не вбиває бактерії та грибки, які можуть викликати запах. Через недостатнє нагрівання води мікроорганізми залишаються в тканинах і розвиваються на їхній поверхні.

Прання при температурі не нижче 60°C є ефективнішим у боротьбі зі шкідливими мікроорганізмами.

Для дезінфекції речей можна періодично використовувати високотемпературні режими, що допоможуть позбутися від стійких запахів. Деякі тканини потребують додаткової обробки парою для повної дезінфекції.

Перезавантаження машинки

Переповнення барабана машинки перешкоджає ефективному виполіскуванню речей, через що вони можуть залишатися з неприємним запахом. Ущільнене розміщення одягу ускладнює рух води, що знижує ефективність мийного процесу.

Слід уникати надмірного завантаження, залишаючи достатньо місця для вільного переміщення води та мийного засобу, що забезпечить кращий результат прання.

Ідеальною вважається заповненість барабана не більше ніж на дві третини його об'єму. Перевантаження також підвищує знос деталей машинки, що може призвести до її ламання.

Не варто класти у пралку забагато речей (фото: Freepik.com)

Недостатня вентиляція після прання

Ще одна причина появи затхлого запаху - залишена закритою після прання дверцята машинки. Це сприяє затримці вологи та накопиченню конденсату всередині барабана.

Після кожного циклу необхідно залишати дверцята відчиненими для просушування барабана та внутрішніх частин, що запобігає утворенню цвілі та бактеріям.

Також рекомендується час від часу протирати гумові ущільнювачі для видалення залишків вологи. Це просте правило допоможе уникнути розвитку шкідливих мікроорганізмів у машинці.

Як позбутися неприємних запахів після прання

Окрім регулярного технічного обслуговування машинки, для усунення запахів можна додавати в барабан під час прання натуральні компоненти, як сода або оцет. Вони допомагають очистити машинку від накипу, а також нейтралізувати небажані запахи, що залишаються на речах після прання.

Для кращого ефекту можна додати одну столову ложку соди або половину чашки оцту під час прання. Вони також допомагають видалити залишки миючих засобів з одягу, що підвищує його свіжість. Оцет і сода також допомагають зберегти яскравість кольорів тканин.