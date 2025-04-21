5 правил пользования бойлером, которые сэкономят вам кучу денег за электричество

Выбирайте энергоэффективную модель

Первый шаг к экономии - правильный выбор техники еще на этапе покупки. Обращайте внимание на наличие режима экономного потребления и класс энергоэффективности - желательно А или А+.

Также важно выбрать объем бойлера в соответствии с потребностями: лишний литраж только повлечет лишние расходы. Полезной функцией будет термостат с возможностью точной регулировки температуры. Чем больше функций для управления - тем больше вариантов для экономии.

Регулярно чистите ТЭН от накипи

Накипь и отложения на нагревательном элементе значительно снижают эффективность бойлера. При одинаковом потреблении энергии устройство нагревает воду медленнее, а значит - тратит больше света.

Очистка бойлера хотя бы раз в 6-12 месяцев позволит поддерживать стабильную производительность. Это также продлит срок службы устройства и обезопасит от внезапных поломок. Стоит обращать внимание на жесткость воды - чем она выше, тем чаще требуется профилактика.

Уменьшайте температуру нагрева

Нет необходимости держать бойлер на максимуме - кипяток редко когда нужен в быту. Оптимальная температура для комфорта и экономии - около 50-55°C. Каждый градус выше - это дополнительные киловатты в счете за электроэнергию.

Попробуйте найти самую низкую температуру, которая все равно обеспечивает комфортное использование воды. Это простой и эффективный способ экономить без каких-либо дополнительных затрат.

Бойлер - один из главных потребителей электроэнергии в доме (фото: Freepik.com)

Используйте бойлер по необходимости

Маленькие бойлеры объемом до 50 литров можно включать только тогда, когда нужно - например, перед душем или мытьем посуды. Это позволяет избежать постоянной работы прибора в режиме поддержания температуры.

Для больших баков на 80-100 литров такой метод не подходит - каждый новый цикл нагрева "с нуля" потратит больше энергии. В таких случаях лучше использовать бойлер в режиме поддержания температуры или настроить график нагрева. Важно учитывать свой ритм жизни и адаптировать работу бойлера под него.

Таймер или "умное" управление

Таймер или реле времени - простое устройство, которое включает бойлер в заданный период. Вы можете настроить его на работу ночью (если у вас двухзонный счетчик) или перед утренним подъемом и вечерним душем. Это позволит избежать лишних расходов и всегда иметь горячую воду в нужный момент.

Некоторые современные модели бойлеров уже имеют встроенные программы расписания работы. Такое "умное" управление позволяет максимально автоматизировать экономию и забыть о ручном включении и выключении устройства.