7 дешевых гаджетов, которые помогут вам экономить сотни гривен на продуктах

Цены на продукты продолжают расти, и многие ищут способы уменьшить расходы на еду. Наиболее практичный подход - использование простых кухонных инструментов, которые помогут сэкономить деньги без значительных вложений.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Lifehacker рассказывает о 7 доступных гаджетах, которые могут существенно снизить ваши расходы на продукты.

Вакуумный упаковщик для продуктов

Вакуумный упаковщик - это не самое дешевое устройство, но он быстро окупает себя за счет сохранности продуктов. Он позволяет значительно дольше хранить остатки пищи, уменьшая количество отходов.

Также вакуумная упаковка помогает выгодно покупать продукты оптом, например, мясо или рыбу, и сохранять их свежими. Это особенно полезно, если вы наткнулись на хорошие скидки и хотите закупиться впрок. Даже если инвестиция в упаковщик кажется большой, она быстро оправдывает себя.

Вакуумные пакеты помогают дольше хранить продукт и экономить деньги (фото: Freepik.com)

Соединители для бутылок

Часто остатки соуса, шампуня или другой жидкости остаются на дне бутылки, и их невозможно полностью использовать. Выбрасывая такую бутылку, вы фактически избавляетесь от денег, которые уже потратили.

Специальные соединители для бутылок позволяют перелить остатки старой бутылки в новую, минимизируя отходы. Альтернативой могут быть специальные скребки или насадки, которые помогают израсходовать продукт до последней капли. Это небольшая экономия в каждом случае, но в итоге она может быть ощутимой.

Контейнеры для хранения зелени

Свежая зелень быстро вянет, особенно если ее хранить неправильно. Специальные контейнеры позволяют держать зелень свежей на неделю дольше, чем в обычном пакете или холодильном отсеке.

Это позволяет использовать её для нескольких блюд и покупать меньше. Меньше испорченной зелени - меньше потраченных денег. А еще это отличный способ сделать свои блюда более ароматными и полезными.

Контейнеры для зелени дольше сохраняют продукты (фото: Freepik.com)

Контейнеры для овощей и фруктов

Свежие овощи и фрукты часто портятся еще до того, как удается их использовать. Специальные контейнеры для их хранения замедляют процесс созревания и гниения, продлевая срок годности продуктов.

Некоторые из них имеют вентиляционные отверстия, которые регулируют влажность и предотвращают появление конденсата. Другие - специальные вставки, абсорбирующие этилен, который ускоряет созревание. Используя такие контейнеры, можно избежать бесполезного выбрасывания пищи и сэкономить средства.

Терка для сыра

Магазинный натертый сыр обычно дороже сыра в брикетах. Кроме того, в нем содержатся консерванты и стабилизаторы, которые не улучшают вкус. Покупая сыр куском и натирая его самостоятельно, вы не только экономите деньги, но и получаете качественный продукт.

К тому же это полезно для здоровья, ведь вы избегаете лишних добавок. Поэтому обычная терка - это инвестиция, которая быстро себя оправдывает.

Терка для сыра должна быть в каждом доме (фото: Freepik.com)

Многоразовые бумажные полотенца

Одноразовые бумажные полотенца - это еще одна статья расходов, которую можно существенно сократить. Производители уже предлагают многоразовые бамбуковые полотенца, которые можно стирать и использовать до 50 раз.

Это отличная альтернатива для кухни, которая поможет уменьшить отходы и расходы. Также можно заменить одноразовые салфетки на многоразовые тканевые. Ведь цены на обычные бумажные полотенца сейчас очень кусаются.

Кухонные весы

Переплата за продукты часто связана с тем, что мы покупаем больше, чем нужно. Кухонные весы помогают точно отмерить нужное количество ингредиентов и избежать лишних трат. Они особенно полезны, если вы покупаете продукты на вес или готовите по точным рецептам.

Кроме того, они могут помочь в контроле порций, что тоже способствует экономии. Правильная дозировка продуктов уменьшает количество пищевых отходов и помогает более рационально расходовать запасы.

Кухонные весы экономят продукты и деньги (фото: Freepik.com)

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