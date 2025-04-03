7 самых распространенных проблем со стиральной машинкой: причины и что делать
Стиральная машина - незаменимый помощник в быту, но иногда она начинает работать некорректно или вообще отказывается включаться. Важно быстро определить причину и попытаться исправить ситуацию.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых распространенных неисправностях стиральных машин и способах их устранения.
Стиральная машина не включается
Когда техника не реагирует на нажатие кнопок и не светится дисплей, проблема может заключаться в отсутствии питания или сбое в электронике. Это случается из-за неисправной розетки, поврежденного кабеля или выхода из строя платы управления.
- Проверьте розетку, подключив к ней другой электроприбор.
- Осмотрите кабель питания и вилку - они не должны быть повреждены или иметь плохой контакт.
- В электрощитке убедитесь, что автоматический выключатель не выбило и он подает питание.
- Отсоедините машину от сети на 10-15 минут для сброса настроек, а затем попробуйте снова включить.
Если индикаторы не загораются даже после проверки питания, проблема может быть в плате управления, требующей ремонта.
Стиральная машина бьет током
Ощущение покалывания или удар током при прикосновении к корпусу машины свидетельствует об утечке электричества. Чаще всего это происходит из-за поврежденного нагревательного элемента (ТЭН) или отсутствия заземления.
- Убедитесь, что машина подключена к розетке с заземлением.
- Уберите удлинитель и подключите устройство непосредственно к розетке.
- Осмотрите кабель питания - поврежденная изоляция может быть причиной пробоя.
- Проверьте ТЭН мультиметром в режиме прозвонки - если есть утечка на корпус, элемент следует заменить.
Если у вас нет опыта работы с электроприборами, лучше вызвать специалиста.
На дисплее появляется код ошибки
Когда машина останавливает стирку или не стартует, выдавая код ошибки, это сигнал о неисправности. Чаще всего проблема связана с подачей или сливом воды, поломкой ТЭНа или электронного модуля.
- Ознакомьтесь с инструкцией, где указана расшифровка кодов ошибок.
- Отключите машину от сети на 10-15 минут и попробуйте включить снова.
- Убедитесь, что кран подачи воды открыт, а фильтр не засорен.
- Проверьте сливной шланг и фильтр насоса - возможно, они забиты грязью или нитками.
Если после всех проверок проблема не исчезла, возможна серьезная неисправность, которая требует вмешательства мастера.
Машина не набирает воду и гудит
Если программа запускается, но вода не поступает, при этом слышен гул или щелчки, проблема может быть в клапане подачи воды или слабом давлении в трубах.
- Откройте кран в ванной или на кухне, чтобы проверить давление воды.
- Убедитесь, что кран подачи воды в стиральную машину открыт полностью.
- Отсоедините заливной шланг и очистите фильтр в штуцере от грязи и накипи.
- Проверьте электромагнитный клапан с помощью мультиметра - если он не работает, его нужно заменить.
Если клапан исправен, а вода все равно не набирается, причина может быть в плате управления.
К сожалению, стиральная машина часто ведет себя не так, как надо (фото: Freepik.com)
Барабан не крутится
Запущенная программа работает, но барабан стоит на месте - это может быть вызвано износом ремня, неисправностью двигателя или заблокированным барабаном.
- Попробуйте прокрутить барабан вручную - если он застрял, возможно, между ним и баком застрял посторонний предмет.
- Снимите заднюю крышку и проверьте ремень привода - если он слетел или порвался, его нужно заменить.
- Проверьте щетки двигателя - если они износились, мотор не запустится.
- В моделях с прямым приводом проверьте датчик Холла - он контролирует обороты барабана и может выйти из строя.
Если двигатель не работает вообще, возможно, проблема в реле или плате управления.
Машина не отжимает белье
Когда после стирки вещи остаются мокрыми, а машина не переходит в режим отжима, причиной может быть перегрузка барабана или засорение насоса.
- Убедитесь, что белье равномерно распределено в барабане.
- Очистите фильтр сливного насоса - он может быть забит волосами, нитками или мелкими предметами.
- Запустите отдельный режим отжима - если машина зависает, проблема может быть в таходатчике.
- В моделях с прямым приводом проверьте датчик Холла - его неисправность может приводить к отсутствию отжима.
Если все эти меры не дали результата, возможен сбой в электронном модуле.
Машина сильно трясется и скачет
Если во время работы машина прыгает, гудит и сдвигается с места, это может свидетельствовать о проблемах с амортизаторами, невыкрученных транспортировочных болтах или неправильной установке.
- Убедитесь, что машина стоит на ровной поверхности, и отрегулируйте ее ножки.
- Если машина новая, проверьте, сняты ли транспортировочные болты на задней панели.
- Остановите стирку и равномерно распределите белье в барабане - большой плед или куртка могут вызвать дисбаланс.
- Проверьте амортизаторы - если они изношены, барабан будет раскачиваться, что потребует их замены.
Если в процессе работы слышен скрежет или стук, возможен износ подшипников, который нужно устранить в сервисном центре.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Cleanipedia, Sante+, Martha Stewart.