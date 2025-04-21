5 правил користування бойлером, які зекономлять вам купу грошей за електрику

Обирайте енергоефективну модель

Перший крок до економії - правильний вибір техніки ще на етапі купівлі. Звертайте увагу на наявність режиму економного споживання та клас енергоефективності - бажано А або А+.

Також важливо обрати об'єм бойлера відповідно до потреб: зайвий літраж лише спричинить зайві витрати. Корисною функцією буде термостат із можливістю точного регулювання температури. Чим більше функцій для керування - тим більше варіантів для економії.

Регулярно чистіть ТЕН від накипу

Накип і відкладення на нагрівальному елементі значно знижують ефективність бойлера. При однаковому споживанні енергії пристрій нагріває воду повільніше, а отже - витрачає більше світла.

Очищення бойлера хоча б раз на 6-12 місяців дозволить підтримувати стабільну продуктивність. Це також продовжить термін служби пристрою і убезпечить від раптових поломок. Варто звертати увагу на жорсткість води - чим вона вища, тим частіше потрібна профілактика.

Зменшуйте температуру нагріву

Немає потреби тримати бойлер на максимумі - окріп рідко коли потрібен у побуті. Оптимальна температура для комфорту та економії - близько 50-55°C. Кожен градус вище - це додаткові кіловати в рахунку за електроенергію.

Спробуйте знайти найнижчу температуру, яка все одно забезпечує комфортне використання води. Це простий і ефективний спосіб економити без жодних додаткових витрат.

Бойлер - один з головних споживачів електроенергії в оселі (фото: Freepik.com)

Використовуйте бойлер за потребою

Маленькі бойлери об’ємом до 50 літрів можна вмикати лише тоді, коли потрібно - наприклад, перед душем або миттям посуду. Це дозволяє уникнути постійної роботи приладу в режимі підтримання температури.

Для великих баків на 80-100 літрів такий метод не підходить - кожен новий цикл нагріву "з нуля" витратить більше енергії. У таких випадках краще використовувати бойлер у режимі підтримки температури або налаштувати графік нагрівання. Важливо зважати на свій ритм життя та адаптувати роботу бойлера під нього.

Таймер або “розумне” керування

Таймер або реле часу - простий пристрій, який вмикає бойлер у заданий період. Ви можете налаштувати його на роботу вночі (якщо у вас двозонний лічильник) або перед ранковим підйомом і вечірнім душем. Це дозволить уникнути зайвих витрат і завжди мати гарячу воду у потрібний момент.

Деякі сучасні моделі бойлерів вже мають вбудовані програми розкладу роботи. Таке “розумне” керування дає змогу максимально автоматизувати економію і забути про вручну ввімкнення та вимкнення пристрою.