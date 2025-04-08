"Энергетические вампиры". Какие электроприборы тайно "накручивают" киловатты

Экономия электроэнергии заставляет многих задуматься над тем, как сократить расходы. Поэтому обратите внимание, что некоторые устройства продолжают потреблять электроэнергию, даже когда кажется, что они выключены.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британское издание Express объясняет, какие электроприборы надо выключать из розетки.

Ноутбуки, компьютеры и их аксессуары

Компьютеры - один из основных потребителей энергии в доме. Например, ноутбук мощностью 50 Вт за 8 часов работы ежедневно может тратить значительное количество энергии. В режиме ожидания он потребляет всего 3 Вт, но за целый год даже это превращается в значительные расходы.

Также важно выключать мониторы, принтеры и другие аксессуары, которые часто остаются в "спящем режиме". Устройство, которое кажется выключенным, может потреблять энергию, пока не будет извлечено из розетки. Лучше использовать удлинители с выключателем, чтобы проще было управлять питанием нескольких устройств сразу.

Зарядные устройства и бытовая электроника

Даже если телефон заряжен, оставленный в розетке адаптер продолжает расходовать энергию. Зарядка мощностью 5 Вт при постоянном подключении может расходовать до 0,25 Вт в режиме ожидания. Это кажется незначительным, но за год эти расходы накапливаются. Особенно опасно использовать неоригинальные зарядки, которые могут потреблять больше энергии.

Также сюда стоит добавить будильники, радиоприемники и другие мелкие приборы, которые часто оставляют включенными. Рекомендуется перед выходом из дома отключать все устройства, которые не используются.

Каждое устройство, включенное в розетку, потребляет электричество (фото: Pixabay.com)

Бытовая техника на кухне

Хотя холодильник невозможно выключить, его эффективность можно повысить. Если на теплообменнике скапливается пыль, устройству труднее работать, и оно потребляет больше электроэнергии. Регулярная чистка задней части холодильника и уплотнителей на дверце может уменьшить потребление.

К "энергетическим вампирам" также относятся микроволновки, тостеры и кофеварки. Даже в выключенном состоянии, оставленные в розетке, они расходуют электроэнергию. Подключение через один удлинитель поможет быстро их все отключить после использования.

Телевизоры и роутеры

Многие телевизоры, приставки и игровые консоли потребляют энергию даже в режиме ожидания. Использование удлинителя с выключателем поможет легко выключать все устройства сразу. Даже Wi-Fi роутер, если оставить его включенным во время отпуска, добавит лишних расходов.

Включенные розетки с подключенными зарядками, даже без устройств, все равно потребляют энергию. Ежедневная привычка выключать технику из розеток помогает сэкономить без лишних усилий. Стоит сформировать привычку проверять розетки перед выходом из дома или перед сном.