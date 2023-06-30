5 основных признаков, что ваша подруга вам завидует

Зависть - нередкое чувство в дружбе между женщинами. Иногда кто-то в чем-то оказывается лучшим, поэтому если вы чувствуете, что подруга не радуется вашим успехам и победам, то, скорее всего, она вам завидует.

Постоянное сравнение

Эксперт говорит, если ваша подруга постоянно сравнивает себя с вами и пытается подчеркнуть свои достижения или наоборот сузить ваши, то это может быть признаком зависти. Поэтому такой человек добра вам точно не будет желать.

Недостаточная поддержка

Если подруга не проявляет достаточной заинтересованности или поддержки в вашей успешности, счастливых моментах, или делает попытки уменьшить их значение, то это может быть знаком зависти. Следует опасаться таких людей.

Попытки уменьшить ваш успех

Психолог рассказала, если подруга активно пытается снизить значение, сомневается в вашем успехе или пытается найти недостатки в том, что вы добились, то это свидетельствует о зависти.

Чувство обиды

Бывает так, что подруга реагирует на ваши успехи или счастливые моменты со злобой, оскорблением или неудовольствием. Это главный признак зависти.

Пассивно-агрессивное поведение

В частности, если подруга проявляет пассивно-агрессивное поведение, например, распространяет слухи о вас, делает неприятные комментарии вне вашего присутствия или выражает свои завистливые через некорректные жести или мимику, то она вам завидует.

Такие люди всегда будут против вас и будут радоваться только тогда, когда у вас что-нибудь не будет выходить в жизни.

Как бороться с завистью подруги

Стоит поговорить с ней откровенно. В разговоре старайтесь не использовать слова "зависть". Сделайте вид, что не догадываетесь о ее чувствах. Она не очень обрадуется, если вы обвините ее в зависти.

Отметьте ее проблему, которую ей нужно решить. К примеру, если вы чувствуете, что она завидует вашим отношениям с мужчиной, помогите ей найти свою вторую половинку.

Если подруга завидует вашей внешности, то помогите ей. Чаще говорите ей комплименты и хвалите ее.