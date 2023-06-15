Что делать, если партнер никогда не извиняется: 5 способов все изменить

Какой бы ни был конечный результат споров между партнерами, для сохранения спокойствия и комфортной атмосферы в семье женщине или мужчине приходится уступать и извиняться, признавая свою неправоту. Однако бывают случаи, когда партнер категорически отказывается признавать свою вину.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram .

Определите, почему это важно для вас

Следует подумать над тем, почему вы хотите, чтобы ваш партнер попросил прощения. Когда вы выясните, что вам нужно, сможете лучше выразить свои чувства партнеру.

Найдите спокойный момент для разговора

Важно поговорить с партнером о ваших чувствах и потребностях. Выберите время и место, когда вы оба будете расслаблены и готовы откровенно общаться.

Выразите свои чувства

Во время разговора выразите свои чувства по поводу того, что ваш партнер не извиняется. Объясните, как это влияет на вас и почему вы считаете это важным.

Поймите позицию партнера

Психолог советует внимательно слушать, когда ваш партнер высказывает свои мысли. Иногда люди могут иметь свои собственные причины для извинения или избегать этого.

Надо попытаться понять, почему ваш партнер действует так.

Найдите компромисс

Попытайтесь найти компромиссное решение. Возможно, ваш партнер сможет изменить свое поведение или выявить большее понимание вашей потребности прощения.

Как лучше понимать партнера

Слушайте активно

Следует сосредоточиться на том, что говорит партнер и не перебивать его. Проявляйте интерес к его мыслям и чувствам.

Выразите свои чувства

Разговаривайте открыто о своих чувствах и переживаниях. Выразите свою любовь, нежность и уважение к партнеру.

Будьте эмпатическими

Попытайтесь поставить себя на место партнера и представить себя в его ситуации. Нужно понять его точку зрения и эмоциональное состояние.

Учитывайте невербальную коммуникацию

Обращайте внимание на мимику, жесты, тон голоса своего партнера. Это может предоставить дополнительную информацию о его чувствах и настроениях.

Находите время для разговоров

Уделяйте особое внимание времени для разговоров без отвлечений. Поддерживайте открытую и искреннюю коммуникацию.