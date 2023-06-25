Как выбрать "своего" партнера для счастливых отношений и не ошибиться
Отношения важно строить с подходящим человеком, и с которым вы будете чувствовать собой, а не играть какую-то роль.
Об этом в Instagram рассказала психолог Наталья Обушная.
Сначала поймите себя
Прежде чем искать партнера, важно понимать свои потребности, ценности и желания. Уделите внимание своим интересам, целям в жизни и тем вещам, которые вам важны
Чем больше вы узнаете себя, тем легче будет найти партнера, который вас дополняет.
Общие ценности
Партнерство будет крепким, если у вас и вашего партнера есть общие ценности. Подумайте и обсудите такие аспекты, как семейные ценности, этика, верования и взгляды на жизнь.
Чем больше у вас общего в этих сферах, тем больше у вас общего для взаимопонимания.
Взаимное тяготение
Физическая привлекательность может являться важным фактором для взаимной привязанности. Однако также важно чувствовать эмоциональную, интеллектуальную и духовную привлекательность к вашему партнеру.
Вам должно быть комфортно вместе и взаимное общение должно быть приятным обоим.
Совместимость и коммуникация
Важно обладать способностью к построению здоровых и открытых взаимоотношений. Коммуникация является ключевым фактором успешного партнерства.
Ищите человека, с которым вам комфортно общаться, понимающего вас и поддерживающего ваши потребности.
Понимание и поддержка
Ваш партнер должен вас понимать и поддерживать. Для гармоничных отношений очень важно найти человека, который будет поддерживать вас в вашем развитии, способствовать вашим мечтам и быть рядом в сложных временах, очень важно.
Не торопитесь
Обратите внимание на процесс знакомства с потенциальными партнерами. Рассмотрите возможность дружбы, общих интересов и развития отношений.
Не торопитесь, стройте связь, позволяя ей расти и развиваться естественным путём.
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