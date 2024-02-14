5 новых книг, которые идеально подойдут в подарок

Автор книг о Питере Пене, Джеймсе Мэтью Барри - также автор увлекательных и тонких книг для взрослых. Писатель, драматург, фантаст, мистик, журналист посвятил роман "Когда мужчина один" истории жизни обычного начинающего журналиста, юноши из провинции, который попадает в водоворот карьерных соревнований лондонских редакций и газетных будней. От одиночества в большом городе амбициозного новолуния спасает, конечно же, любовь.

Выход первого украинского перевода романа, как и всей серии классиков "Галерея мировой прозы: европейское видение", финансируется Европейским Союзом.

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Стихи на изломе эпох часто теряют свою автономность и все больше напоминают дневники. Что можно найти в новом поэтическом дневнике Сергея Жадана? 50 и 1 стих, написанные до и после большого взрыва, собранные вместе, соединены ощущением речи, которая так болезненно исчезает, но затем обязательно возвращается. Нанизанные на нить голоса, зависимые от звучания, они, эти стихи, остаются частной, рваной хроникой двух последних лет - наполнены снегом, пением, правописанием, любовью.

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Это столь особенная книга рецептов, насколько особенным был ее автор – Мастер, стремившийся делиться с миром знаниями и любовью ко всему. Какая главная специя твоей жизни? Чем и как ты сдабриваешь блюдо свое на каждый день? Какая тебе соль подходит? А какой ты перчик?

Прочтете и узнаете, как быть, как жить, ловить моменты, выбирать специи, наводить порядок в кухне, готовить, уважать, угощать и… смаковать счастье. Вкушать счастье, несмотря ни на что. Автор не успел увидеть свою книгу, отдав за свою страну жизнь. Жизнь, которую очень любил.

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От автора романа "Драбина", завоевавшего премию "Книга года ВВС", важное и увлекательное научно-популярное издание о языковой реальности СССР. Почему наши отношения с языками такие? Почему и сейчас есть люди, которым стыдно говорить на языке собственных родителей или дедов? Почему нам бывает стыдно за родные диалекты? Почему некоторые из нас до сих пор считают, что язык – это нейтральная вещь в себе, и не знать язык собственной страны – это нормально?

Книгу можно начинать читать по любому разделу. Это научно-популярное издание широкого круга читателей о языковых отношениях на фоне советского периода.

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Летом 2022-го писательница Ирэна Карпа положила начало онлайн-курсу "Терапевтическое письмо", где помогала участницам проговаривать пережитую боль и выплескивать эмоции в собственноручно написанных историях. На курсе участники писали произведения, в которых делилась собственными историями или историями близких людей, создавая рассказы на основе реальных событий. Осознав, что эти тексты действительно достойны внимания, Ирэна Карпа загорелась идеей: издать сборник текстов не профессиональных писательниц, а "обычных героинь в чрезвычайных обстоятельствах". В конце сборника Ирэна Карпа предлагает читателям также попытаться записать собственную историю или просто свои мысли.

"Ибо кто, как не вы, являетесь главным героем вашей жизни?" – говорит она.

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