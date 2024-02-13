Сильнейшие молитвы на день святого Валентина, которые помогут найти и защитить любовь

День святого Валентина или День влюбленных отмечается ежегодно 14 февраля. Это праздник всех влюбленных пар и самый романтичный день в году. Пары дарят друг другу подарки и преподносят сюрпризы, а близкие желают влюбленным крепких отношений. Однако для тех, кто не встретил еще свою половинку, этот праздник может быть грустным.

Как молиться святому Валентину

Для прочтения молитвы о любви, как верят, лучше выбрать утреннее время как раз в самый праздник - 14 февраля в День Святого Валентина, сразу после пробуждения ото сна.

Желательно, чтобы вас никто не отвлекал в момент чтения молитвы, и в это время следует мысленно рисовать образ любимого человека, словно составляя картину вашей совместной жизни как пары. Важно, чтобы слова в молитве исходили от души и чистого сердца.

Какие молитвы нужно прочитать

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Господи, услышь мольба моя! Через святого Твоего, через Святого Валентина взываю к тебе!

Благодарю тебя за Дары Твои, за Твой Дар нам через Святого Валентина!

Святой Валентин, молись о нас!

Молись о нас, грешных, о том, чтобы были милосердны, исполнены любви и нежности к ближним!

Молись о нас, Святой Валентин, потому что именно ты удостоился особого дара Божия: тебя помнят, твой день – это день Любви, радости, смеха, влюбленностей во многих странах мира.

Чтобы в Твой День, мы еще раз вспомнили, что Господь – это Любовь.

А Любовь и Нежность наполнила наши сердца и души!

Через Господа Нашего Иисуса Христа.

Аминь

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Святой Валентин, покровитель любящих!

Ты, который с риском для жизни совершал и провозглашал евангельское послание любви!

Ты, который благодаря мученичеству, принятому из любви, преодолел все силы безразличия, ненависти и смерти, – выслушай нашу молитву.

Перед лицом разбитости и разделений в мире дай нам всегда любить любовью, лишенной эгоизма, и упование, которое позволит нам преодолевать жизненные преграды.

Просим тебя, заступайся за нас перед Богом, источником каждой любви и всяческой красоты, живущего и царствующего во веки веков.

Аминь

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Святой Валентин, избранный на покровителя влюбленных, оберегай молодых людей, особенно влюбленных.

Выпроси им у Бога благодати, нужные для того, чтобы созрели к любви: настоящей, искренней и бескорыстной.

Береги влюбленных и женихов от сокрушительного огня страстей.

Вымоли у Бога для них стремление строить узы любви на основе Божьих заповедей.

Вступай в Иисуса Христа, чтобы Он Сам был для влюбленных указателем и чтобы Он Сам укреплял их в минуту слабости.

Аминь

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Кроме указанных выше молитв, считается, что обратиться к Святому Валентину о встрече со своей половинкой и счастливой любви можно в произвольной форме, озвучив все своими словами, идущие от сердца.