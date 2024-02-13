Сильнейшие молитвы на день святого Валентина, которые помогут найти и защитить любовь
День святого Валентина или День влюбленных отмечается ежегодно 14 февраля. Это праздник всех влюбленных пар и самый романтичный день в году. Пары дарят друг другу подарки и преподносят сюрпризы, а близкие желают влюбленным крепких отношений. Однако для тех, кто не встретил еще свою половинку, этот праздник может быть грустным.
Какая молитва поможет зажечь огонек взаимной любви в сердцах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: Молитвенник, Церковный календарь, Проповедник
Как молиться святому Валентину
Для прочтения молитвы о любви, как верят, лучше выбрать утреннее время как раз в самый праздник - 14 февраля в День Святого Валентина, сразу после пробуждения ото сна.
Желательно, чтобы вас никто не отвлекал в момент чтения молитвы, и в это время следует мысленно рисовать образ любимого человека, словно составляя картину вашей совместной жизни как пары. Важно, чтобы слова в молитве исходили от души и чистого сердца.
Какие молитвы нужно прочитать
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Господи, услышь мольба моя! Через святого Твоего, через Святого Валентина взываю к тебе!
Благодарю тебя за Дары Твои, за Твой Дар нам через Святого Валентина!
Святой Валентин, молись о нас!
Молись о нас, грешных, о том, чтобы были милосердны, исполнены любви и нежности к ближним!
Молись о нас, Святой Валентин, потому что именно ты удостоился особого дара Божия: тебя помнят, твой день – это день Любви, радости, смеха, влюбленностей во многих странах мира.
Чтобы в Твой День, мы еще раз вспомнили, что Господь – это Любовь.
А Любовь и Нежность наполнила наши сердца и души!
Через Господа Нашего Иисуса Христа.
Аминь
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Святой Валентин, покровитель любящих!
Ты, который с риском для жизни совершал и провозглашал евангельское послание любви!
Ты, который благодаря мученичеству, принятому из любви, преодолел все силы безразличия, ненависти и смерти, – выслушай нашу молитву.
Перед лицом разбитости и разделений в мире дай нам всегда любить любовью, лишенной эгоизма, и упование, которое позволит нам преодолевать жизненные преграды.
Просим тебя, заступайся за нас перед Богом, источником каждой любви и всяческой красоты, живущего и царствующего во веки веков.
Аминь
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Святой Валентин, избранный на покровителя влюбленных, оберегай молодых людей, особенно влюбленных.
Выпроси им у Бога благодати, нужные для того, чтобы созрели к любви: настоящей, искренней и бескорыстной.
Береги влюбленных и женихов от сокрушительного огня страстей.
Вымоли у Бога для них стремление строить узы любви на основе Божьих заповедей.
Вступай в Иисуса Христа, чтобы Он Сам был для влюбленных указателем и чтобы Он Сам укреплял их в минуту слабости.
Аминь
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Кроме указанных выше молитв, считается, что обратиться к Святому Валентину о встрече со своей половинкой и счастливой любви можно в произвольной форме, озвучив все своими словами, идущие от сердца.
Кстати, раньше мы писали, что можно подарить в день святого Валентина до 1000 гривен.
А еще говорили, что не стоит дарить на день Святого Валентина.