5 неприхотливых комнатных растений, которые улучшат ваше здоровье

Растения дома могут украсить интерьер, поднять настроение и улучшить психологическое состояние. Кроме того, они могут снизить уровень стресса и улучшить наше физическое здоровье.

О том, почему стоит завести комнатное растение и какие из них улучшат ваше самочувствие, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал о растениях "Вирощуємо вдома"

Для чего заводить растения дома

Возможно, кто-то считает, что комнатные растения обладают только эстетической функцией - имеют приятный аромат, радуют глаз и забирают на себя внимание, маскируя изъяны в интерьере. Однако они имеют более практическую пользу.

Многие из них положительно влияют на здоровье - благодаря их свойству производить кислород и поглощать углекислый газ. А чистый и достаточно увлажненный воздух крайне важен для самочувствия, особенно во время сна - ведь в это время человек дышит глубже.

К тому же некоторые растения обладают антибактериальными свойствами - кроме насыщения воздуха кислородом, они уменьшают количество вредных элементов и убивают бактерии.

В то же время следует помнить об индивидуальной аллергической реакции и, в этом случае, выбрать другое растение, без резкого аромата.

Какие растения подойдут для комнаты

Алоэ

Это неприхотливое суккулентное растение может длительное время прожить без воды. Это оптимальный вариант для тех, кто не имеет времени на тщательный уход за растительным любимцем.

Кроме того, алоэ улучшает качество воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя кислород.

Аспарагус

Необычный вид аспарагуса привлечет внимание, а его свойства помогают бороться с болезнями. Это растение стерилизует воздух, очищает его от тяжелых металлов и убивает микробы - благодаря этому способствует выздоровлению.

Хлорофитум

Это, довольно популярное растение для офисных и школьных помещений, идеально подходит и для дома. Простой с виду, хлорофитум борется с вредными микроорганизмами и нейтрализует ядовитые элементы. Кроме того, он также повышает уровень влаги в воздухе.

Хлорофитум - простое комнатное растение, улучшающее качество воздуха (фото: Freepik)

Спатифиллум

Женское счастье, как называют спатифиллум, нередко покупают как комнатное растение. Спатифитум не слишком требователен, кроме этого, он - хороший воздухоочиститель, ведь поглощает диоксид углерода и увеличивает уровень кислорода.

Хамедорея

Бамбуковая пальма или хамадорея - эффектное растение, которое хорошо очищает воздух, поглощая такие ядовитые вещества как бензоли и выхлопные газы. Так что если вы живете вблизи дороги, хамедорея будет отличным выбором комнатного растения.