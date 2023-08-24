Будут хорошо расти и не болеть: когда лучше всего поливать комнатные растения

Правильный полив цветов - залог пышного и обильного цветения растений. Если не соблюдать надлежащий уход, цветы могут погибнуть.

Когда нужно поливать комнатные растения

Часто для стимуляции роста люди склонны поливать растения больше, чем нужно. Правда, недостаток воды особенно вреден для растений, но и чрезмерный полив вряд ли пойдет на пользу.

Комнатные растения следует поливать один раз в неделю. Лучше всего делать это утром или вечером.

Утренний полив лучше, ведь растение успевает спокойно просохнуть до заката. Ночью вода остается в почве, вокруг корней и на листьях, вызывая гниение, рост грибков и насекомых. Поэтому следует избегать полива в это время.

Признаки, что растение нужно полить

Чтобы определить, требует ли цветок полива, достаточно потрогать пальцем почву в горшке. Если почва сырая или немного влажная, вода не нужна. Если сухая - нужен полив.

Еще один способ: постучите по горшку. Если звук глухой, то почва влажная, если звонкая - сухая.

Также оцените внешний вид цветка. Обычно когда растению не хватает влаги, листья желтеют и становятся вялыми.

Чем поливать комнатные цветы, чтобы хорошо росли

Оптимальный вариант для полива - мягкая или средней жесткости вода. Хлорированная вода из-под крана не подходит.

Если другого варианта нет, то нужно, чтобы вода из-под крана настоялась в течение суток в открытой посуде.

Когда растения растут интенсивно, их полезно поливать теплой водой. Температура воды должна быть на 5-7°C выше температуры воздуха в помещении. В случае полива холодной водой у растений загнивают стебли и корни, могут опадать листья и бутоны.

Нельзя поливать теплой водой растения, растущие в прохладных местах и находящиеся в состоянии покоя.