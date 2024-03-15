5 невибагливих кімнатних рослин, які покращать ваше здоров'я

Рослини вдома можуть прикрасити інтер'єр, підняти настрій і покращити психологічний стан. Та крім цього, вони можуть знизити рівень стресу та покращити наше фізичне здоров'я.

Про те, чому варто завести кімнатну рослинку та які з них покращать ваше самопочуття, розповідає з РБК-Україна (проєкт Styler) посиланням на YouTube -канал про рослини "Вирощуємо вдома"

Для чого заводити рослини вдома

Можливо, хтось вважає, що кімнатні рослинки мають лише естетичну функцію - мають приємний аромат, тішать око та забирають на себе увагу, маскуючи вади в інтер'єрі. Однак, вони мають більш практичну користь.

Багато з них позитивно впливають на здоров'я - завдяки їхній властивості виробляти кисень та поглинати вуглекислий газ. А чисте та достатньо зволожене повітря вкрай важливе для самопочуття, особливо під час сну - адже в цей час людина дихає глибше.

До того ж певні рослини мають антибактеріальні властивості - окрім насичення повітря киснем, вони зменшують кількість шкідливих елементів та вбивають бактерії.

Водночас варто пам'ятати про індивідуальну алергічну реакцію та, у цьому разі - обрати іншу рослину, без різкого аромату.

Які рослини підійдуть для кімнати

Алое

Ця невибаглива сукулентна рослина може тривалий час прожити без води. Тож це оптимальний варіант для тих, хто не має часу на ретельний догляд за рослинним улюбленцем.

Крім того, алое покращує якість повітря, поглинаючи вуглекислий газ та виділяючи кисень.

Аспарагус

Незвичний вигляд аспарагуса привертатиме увагу, а його властивості допомагають боротися з хворобами. Ця рослина стерилізує повітря, очищує його від важких металів та вбиває мікроби - завдяки цьому сприяє процесу одужання.

Хлорофітум

Ця, досить популярна рослина для офісних та шкільних приміщень, ідеально підходить і для дому. Простий на вигляд, хлорофітум бореться зі шкідливими мікроорганізмами та нейтралізує отруйні елементи. Крім цього, він також підвищує рівень вологи у повітрі.

Хлорофітум - проста кімнатна рослина, що покращує якість повітря (фото: Freepik)

Спатифілум

Жіноче щастя, як називають спатифілум, нерідко купують як кімнатну рослину. Спатифітум не надто вибагливий, окрім цього, він - гарний очисник повітря, адже поглинає діоксид вуглецю та збільшує рівень кисню.

Хамедорея

Бамбукова пальма, або ж хамадорея - ефектна рослина, яка добре очищує повітря, поглинаючи такі отруйні речовини як бензолі та вихлопні гази. Тож якщо ви живете поблизу дороги, хамедорея буде чудовим вибором кімнатної рослини.