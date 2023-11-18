Для пышного цветения и защиты от болезней: как приготовить удобрение из корицы для вазонов

Зимой комнатные растения нуждаются в особой заботе. Большинство из них находится в периоде покоя, поэтому нужно уменьшить полив. А вот подкормка нужна только тем растениям, которые цветут зимой. Лучше всего им давать домашние удобрения.

О том, как сделать удобрение из корицы, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию канала "Дім і присадибна ділянка" в YouTube .

Как сделать удобрение из корицы

"Обычная корица является стимулятором, умеющим запускать цветение домашних растений. А еще это очень сильный антисептик: иммунитет растений после использования корицы будет на высоте. Если вы любите домашнее и безопасное удобрение, то вам просто необходима корица. Для этого нужно приготовить раствор", - рассказывает хозяйка.

Для раствора нужно взять литр воды, смешать его со столовой ложкой корицы и настаивать в течение суток. После этого в каждый горшок влить по столовой ложке этой смеси.

"Только нужно учесть, что это очень мощная подкормка. Ее нельзя использовать чаще, чем раз в месяц. Также достаточно раз в месяц по поверхности земли в горшке посыпать немного корицы, буквально пол чайной ложечки. Полив после этого производится в обычном режиме", - говорит женщина.

С корицей растения будут под защитой от любой болезни. Такой же метод подкормки годится и для рассады, и для растений на даче.

Каким должен быть полив зимой

"Зима - это не простой период для растения. Световой день сокращается и растениям не хватает света. А еще включают отопление и поэтому воздух в помещении становится более сухим. Все эти факторы плохо сказываются на комнатных растениях", - говорит хозяйка.

Она отмечает, что у большинства растений зимой потребность во влажности умеренная. Сюда относятся монстера, пальма и цитрусовые.

"Их нужно поливать, когда грунт просох примерно на 3 сантиметра. А такие растения как суккуленты и кактусы надо почти поливать вплоть до весны", - говорит хозяйка.