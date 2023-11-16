Магучих, мариупольцы и "москворотые чада": 5 самых громких скандалов с Ириной Фарион

Вокруг Ирины Фарион много скандалов в последнее время - это ее высказывание о русскоязычных бойцах "Азова" , и слив данных студента , и в конце концов увольнение из "Львовской политехники" . Но она всегда "славилась" ими.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить 5 самых резонансных скандалов с Фарион до ее "зашквара" с русскоязычными военными ВСУ.

Мариупольцы - "убийцы" своего города

В марте 2023 года экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион сделала несколько скандальных заявлений о причинах трагедии Мариуполя.

В интервью каналу "Это никто не будет смотреть" профессор Львовской политехники назвала убийство целого города - кармой, или по латинице - детерминизмом. По ее мнению, не Россия виновата в убийствах, а люди.

"Это причины и последствия. Люди должны это понимать", - заявила Фарион о жителях Мариуполя.

"Ногой в челюсть" русскоязычным

Так, еще в 2018 году бывший народный депутат от фракции "Свобода" и борец за украинский язык Ирина Фарион предложила украинцам избивать русскоговорящих.

Тогда Фарион отреагировала на конфликт в кафе Мариуполя, когда пограничнику сломали челюсть за просьбу дать меню на украинском. Экс-депутат сообщила, что только радикальные действия могли бы помочь выиграть войну с Россией.

"Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому москворотому, то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить мы", - написала одиозная профессор.

Кстати, русскоязычных жителей Мариуполя Фарион назвала "рабами".

Русскоязычные украинцы - это "умственно отсталые гибриды"

В том же 2018 году Ирина назвала русскоязычных граждан умственно отсталыми предателями и самой большой проблемой Украины.

В эфире ток-шоу "Противоположный Взгляд LIVE" она заявила, что именно русскоязычные украинцы притянули в страну войну.

"Почему они живут в Украине и говорят на языке оккупанта? Они садомазохисты? Им нравится использовать язык врага? Путин пришел их освобождать. Они притянули сюда войну! Где мы имеем войну сегодня? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым. Мы имеем треть оккупированного Донбасса", - сказала она.

"Мы имеем полностью аннексированный Крым. Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные!" - резюмировала Фарион.

Скандал с русскоязычными в детских садах или "в садике есть мос*аль"

Так, в одном из своих интервью Фарион поделилась историей о своем внуке Дмытрыке в детском саду. По ее словам, ребенок возмущен, что в садике есть "мос*аль".

Ирина назвала русскоязычных детей "москворотыми чадами". Она сообщила, что украиноязычные дети находясь в окружении русскоязычных набираются от них "блох московского языка".

"Почему мой Дмытрык, внук, которому 3,5 года, заходя в детский сад, видит перед собой некоего Гришу, который ему говорит "привет". И мой внук должен его учить с помощью своего маленького кулачка украинскому языку. Потому что ребенок приходит нервный в дом и говорит: "Бабушка, в садике есть мос*аль!" А бабушка говорит, что москаля надо "уничтожать", - заявила Фарион.

Фарион обозвала украинскую спортсменку Магучих "биомусором

В 2021 году Фарион, увидев фотографию 19-летней олимпийской призерши Ярославы Магучих с ее российской соперницей Марией Ласицкене, назвала украинскую спортсменку "биомусором". Также Ирина призвала тогда лишить спортсменку медалей.

"Если бы я заведовала НОК - я бы вернула награду этого биологического мусора обратно", - заявила Фарион.

Бывшая депутат тогда заявляла, что "тело без идеи ничего не стоит и является просто мусором".

"И этот человек - этот мусор - это продемонстрировала тогда, когда нам стреляют в лицо, когда нас убивают. Я спрашиваю у тебя, баба, если бы твоего ребенка убили, ты бы обнималась с убийцей?" - говорила одиозная профессор.

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих (Фото: Michael Steele/Getty Images)