Фарион уволили из "Львовской политехники"
Эксдепутат Ирина Фарион была уволена с должности профессора преподавателя кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
По данным источника, причиной для увольнения послужило открытие против Фарион уголовного производства по ряду статей.
"Повод – нарушение Фарион 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы", – уточняют источники.
Приказ об уходе от 15 ноября согласовал ректор Львовской политехники Юрий Бобало.
Минобразования подтверждает увольнение Фарион
В то же время министр образования и науки Украины Оксен Лесной в своем Twitter подтвердил информацию об увольнении Фарион. Он отметил, что в Украине студенты являются движущей силой изменений и трансформаций.
"Позиция министерства неизменна – людям, которые не разделяют ценности достоинства и не чувствуют уважения к воинам, нет места в системе образования. Надеюсь, СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы Львовской политехники", - написал он.
Следует напомнить, что сегодня Служба безопасности открыла уголовное производство по факту нарушения следующих статей:
- нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам;
- оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему;
- нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер;
- нарушение неприкосновенности частной жизни.
Что этому предшествовало
Ранее мы подробно рассказывали, как Ирина Фарион "сдала" личные данные проукраинского студента из Крыма .
А также мы писали, что студенты "Львовской политехники" требуют увольнения Фарион .
Также Фарион сделала новое скандальное заявление. Она высказалась о воинах Вооруженных сил Украины, говорящих на русском языке .
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