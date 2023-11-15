ua en ru
Ср, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фарион уволили из "Львовской политехники"

Среда 15 ноября 2023 20:38
UA EN RU
Фарион уволили из "Львовской политехники" Архивное фото: Ирина Фарион (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Эксдепутат Ирина Фарион была уволена с должности профессора преподавателя кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, причиной для увольнения послужило открытие против Фарион уголовного производства по ряду статей.

"Повод – нарушение Фарион 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы", – уточняют источники.

Приказ об уходе от 15 ноября согласовал ректор Львовской политехники Юрий Бобало.

Фарион уволили из &quot;Львовской политехники&quot;

Минобразования подтверждает увольнение Фарион

В то же время министр образования и науки Украины Оксен Лесной в своем Twitter подтвердил информацию об увольнении Фарион. Он отметил, что в Украине студенты являются движущей силой изменений и трансформаций.

"Позиция министерства неизменна – людям, которые не разделяют ценности достоинства и не чувствуют уважения к воинам, нет места в системе образования. Надеюсь, СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы Львовской политехники", - написал он.

Следует напомнить, что сегодня Служба безопасности открыла уголовное производство по факту нарушения следующих статей:

  • нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам;
  • оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему;
  • нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер;
  • нарушение неприкосновенности частной жизни.

Что этому предшествовало

Ранее мы подробно рассказывали, как Ирина Фарион "сдала" личные данные проукраинского студента из Крыма .

А также мы писали, что студенты "Львовской политехники" требуют увольнения Фарион .

Также Фарион сделала новое скандальное заявление. Она высказалась о воинах Вооруженных сил Украины, говорящих на русском языке .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Фарион Львов
NEWS
Уникальная ситуация. Что происходит на левом берегу Херсонской области на плацдарме у ВСУ
Уникальная ситуация. Что происходит на левом берегу Херсонской области на плацдарме у ВСУ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом