5 наибольших изменений, которые будут введены в школах уже в этом году

Можно будет выбирать формат обучения

Министерство образования советует школам самостоятельно выбирать формат обучения. В приоритете очный вариант, особенно для начальных классов. Но для этого учреждения должны быть обеспечены укрытием, способным вместить всех участников учебного процесса. Школы также могут организовывать посменное обучение, или смешанное - один день очно, следующий - онлайн.

Школы в Николаевской, Запорожской, Херсонской области будут работать преимущественно дистанционно, в Сумской и Харьковской - в смешанном формате. Харьковские школьники начальных классов, вероятно, будут учиться в специально оборудованном для этого метрополитене.

В течение года руководители заведений смогут менять формат обучения. Также родители школьников смогут выбрать другой вариант учебного процесса, если им не подойдет тот, что в школе. Они смогут перейти на экстернат или домашний формат.

Школьники будут учиться в июне

Учебный год 2023/24 продлится до 28 июня. Продлили привычный срок обучения, чтобы наверстать вероятные вынужденные перерывы в образовательном процессе, поскольку эксперты прогнозируют отключение электроэнергии этой осенью и зимой.

В этом году также планируют увеличить зимние каникулы. Школы, которые не будут выпадать из графика, смогут завершить обучение раньше. Это будет вправе решить руководство заведений.

Введут новый обучающий курс и обновят некоторые предметы

Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ разрабатывает практикум по минной безопасности для школьников. Этот курс будут преподавать всем детям, информацию адаптируют под каждую возрастную группу. Для педагогов уже создали учебные материалы.

Также на уроках информатики больше внимания будут уделять новейшим тематикам. В частности, будут уроки об искусственном интеллекте, программировании.

А предмет "Защита Украины" планируют перевести исключительно в практический формат. Детей научат, как оказывать медицинскую помощь, как ориентироваться на местности и управлять дронами.

Дети за границей будут проходить упрощенный курс

Раньше школьники, которые из-за войны выехали за границу, должны были посещать иностранную школу и, по желанию, учиться дистанционно в украинской школе.

Теперь дети смогут проходить только 6-8-часовой украинский блок (в зависимости от класса это украинский язык, литература, история Украины, география). Другие базовые предметы ученики будут изучать в местных школах.

Это существенно снизит нагрузку на школьников, поскольку им не придется фактически дважды проходить те же темы по физике, математике, биологии или астрономии в украинской и иностранной школе. При этом детей смогут потом зачислить в наши учебные заведения после возвращения домой.

Запретят телефоны и введут научные экспедиции

Уже с сентября в школах Львова планируют запретить использование телефонов во время учебного процесса. Пока это будет носить рекомендательный характер и каждое заведение сможет само выбирать формат, как это организовать.

Также во львовских школах планируют ввести "стоячие" парты, они должны составлять 30% от общего количества. Это поможет школьникам больше двигаться.

Чтобы развивать креативность школьников, педагоги советуют проводить научные экспедиции по географии и истории. Для этого будут разработаны специальные маршруты. А еще дети смогут устраивать свои представления и показывать их в настоящих театрах. Это будет раскрывать их творческий потенциал.