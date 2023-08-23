Как организовать рабочее место для школьника, чтобы не нанести вред здоровью

Дети за рабочим столом проводят много времени. Поэтому важно организовать для школьника правильное и безопасное место, чтобы не навредить здоровью.

Как можно улучшить условия обучения ребенка и каких ошибок избегать - читайте ниже.

Мебель должна соответствовать росту

Как сообщает Минздрав, важно обратить внимание на рост школьника, расположение стола и т.д. Желательно приобрести стул с возможностью регулировки высоты.

От этого зависит не только удобство работы, но и формирование правильной осанки ребенка. Правильная поза для сидения за письменным столом такова: ученик сидит на стуле, пояснично-крестцовой частью тела опирается на его спинку и держит ровно корпус и голову.

Низкий стол заставит ребенка слишком сильно наклоняться над тетрадкой, это может испортить осанку, слишком высокий - будет способствовать напряжению и повышенной утомляемости.

Потому, если есть возможность, приобретите стол-трансформер. Проблему высокого стула можно решить благодаря подставке под ноги.

Освещение

Кроме потолочной люстры используйте еще настольный светильник.

Днем этот вопрос можно решить благодаря естественному свету, а в темные часы суток - применив искусственное освещение.

Если стол будет стоять возле окна, избегайте прямого солнечного света - он будет отражаться от листов и приводить к напряжению глаз.

Оптимальный вариант для искусственного освещения - настольная лампа на гибкой ножке. Она позволяет корректировать направление света и высоту самой лампы. Если ваш ребенок пишет правой рукой, поставьте лампу слева, а если он левша - справа.

Компьютер

Монитор от компьютера должен стоять напротив лица ребенка на расстоянии вытянутой руки. Клавиатура и мышка должны быть на уровне локтя, запястья должны быть расположены прямо - так мышцы не будут набухать.

Организация пространства

Нужно позаботиться о ящиках и органайзерах для учебников, тетрадей и канцтоваров. Ничто не должно отвлекать ребенка от учебы и чтобы лишние вещи всегда можно было спрятать.

Безопасность

Добавим, что для рабочего места ребенка выбирайте мебель, которая имеет скругленные углы или накладки. Предпочитать стоит кресла, которые имеют механические или автоматические стопоры, блокирующие колеса. Кроме того, обратите внимание на материалы.