Запрет телефонов и столовые с терминалами. Во львовских школах готовят революционные изменения

Во львовских школах с сентября планируют ввести много изменений. Ученикам запретят пользоваться мобильными телефонами, но школьники смогут покупать булочки в столовой без наличных денег, ходить в экспедиции, ставить представления в настоящих театрах и даже соревноваться в школьных лигах по киберспорту.

В приоритете очное обучение детей младших классов

Львовским школам советуют делать основной акцент на очном обучении, но каждое заведение сможет самостоятельно определять формат в зависимости от количества мест в укрытии. В приоритете обучение младших классов за школьным партами, а старшеклассники могут иметь дистанционное обучение.

"У нас есть опыт обучения детей во время войны. У нас есть отработанные протоколы, как должно проходить обучение - действия учителей и детей во время воздушной тревоги или отсутствия света, связи", - заявил во время брифинга начальник городского управления образования Андрей Закалюк.

Он также подчеркнул, что в течение лета расширили укрытия и провели там ремонты. На это с городского бюджета было выделено около 10 млн грн.

Также глава городского управления образования призвал родителей школьников 1 сентября вместо цветов для учителей направить эти средства на помощь детям, пострадавшим от войны. А именно задонатить реабилитационному центру UNBROKEN KIDS.

Первый урок будет об инклюзии

Каждая школа самостоятельно выбирает формат первого урока, но все учебные заведения будут иметь общую тему этого занятия - "Первый несокрушимый урок".

Школьникам расскажут об инклюзии, доступности, о том, как общаться с людьми, которые пострадали от войны и передвигаются на колясках или имеют протезы. К этому уроку привлекут и родителей школьников.

Школьникам запретят пользоваться телефонами

Во львовских школах планируют запретить использование мобильных телефонов во время учебного процесса. Так гаджеты не будут отвлекать учеников от уроков, а еще это будет побуждать детей к более активному общению со сверстниками. Каждая школа сможет разработать свой формат, как это будет работать.

"Мы хотим максимально сократить пользование мобильными телефонами. Это не касается случаев, когда нужно связаться с родителями или учебного процесса, когда телефоны заменяют учебники. Это важно, чтобы контролировать количество времени, которое дети проводят в телефоне, и собственно контент, какой они там потребляют", - объяснил Закалюк.

Он отметил, что исследование ЮНЕСКО показывает опыт школ за границей или частных учебных заведений, где это уже работает. Телефоны можно оставлять у учителя и родители в случае необходимости контактируют с ними.

В школах планируют запретить пользование мобильными телефонами (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

В столовых введут терминалы

В школьных столовых появится возможность рассчитываться банковскими картами. Пока это будет введено в нескольких заведениях, но услуга должна стать доступной во всех школах МТГ.

Со следующего года это будет обязательным условием в тендерных документациях, поэтому подрядчики, занимающиеся питанием в школьных столовых, будут обязаны организовать это во всех школах.

В школах будут стоячие парты, шведские стенки и спортивные забавы

С сентября для львовских школьников введут несколько пилотных проектов, чтобы дети больше двигались. В школах 30% парт будут стоячими, поэтому ученики больше будут двигаться.

Также речь идет о большей активности на переменах - шведские стенки, теннисные столы, спортивные забавы. Также в классах на потолке будут рисовать специальные офтальмологические круги: дети на несколько секунд по определенной схеме будут водить глаза по этим схемам, чтобы разгрузить зрение от напряжения. Эти проекты уже внедрили в СОШ №49 и школе "Лидер".

Уже год в школах действует проект "Гайда на прогулку", который предусматривает ежедневные прогулки в начальных классах, независимо от погодных условий. Это помогает ученикам больше двигаться и проводить время на открытом воздухе.

Творческие предметы не будут оценивать

Управление образования советует школам отказаться от оценки на уроках изобразительного искусства, трудового обучения, музыки и, возможно, физкультуры. Это позволит детям творчески подходить к выполнению задач и раскрывать свой потенциал.

Парные уроки для старшеклассников

Расписание уроков для старшеклассников будет составлять так, чтобы при необходимости предметы были расставлены парами (по 2 урока одного предмета подряд). Так школьники на один день смогут готовиться к меньшему количеству предметов.

Внедрение различных активностей

В школах планируют проводить квизы и дебаты. Впервые во Львове пройдет Фестиваль школьных детских театров - дети будут готовить спектакли и выступать с ними перед большой аудиторией в настоящих театрах.

Управление образования будет рекомендовать учителям проводить обучающие экспедиции, в частности по географии и истории. Для этого учебно-методический центр разработают разные маршруты, на разное количество дней и для разных возрастов.

Также в этом году увеличат количество школьных спортивных лиг. В прошлом году были футзал, баскетбол и волейбол, а с сентября прибавятся еще легкая атлетика, чирлидинг, киберспорт и возможно флорбол.

Планируется расширить олимпиады на большее количество учеников и предметов. А победители будут получать по 50 тыс. грн, лауреаты 2 места - 20 тыс., а третьего - 10 тыс. Это будет стимулировать детей к обучению.