Министерство образования вводит новый учебный курс для школьников: что известно
Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ разрабатывает практикум по минной безопасности для школьников. Специалисты уже создали учебніе материалы для педагогов для подготовки уроков.
Об этом сообщает Министерство в Facebook.
Что известно о новом учебном курсе
Приблизительно 30% территории Украины - потенциально опасные из-за взрывных предметов. От мин и других взрывоопасных предметов уже пострадали 100 детей, за данными мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине по состоянию на 30 июля.
"Чтобы каждый школьник знал правила, которые сохраняют жизнь и здоровье, Министерство образования и науки Украины и Детский фонд ООН UNICEF Ukraine совместно разрабатывают практикум по минной безопасности для школьников. А для учителей будет доступен онлайн-курс по преподаванию минной безопасности для детей разного возраста", - говорится в сообщении.
Сейчас учителя уже могут пользоваться разработанными детальными планами, а также презентациями для уроков по минной безопасности, адаптированными для начальной и средней школ, от ЮНИСЕФ и партнеров.
Как детей будут обучать минной безопасности
В сотрудничестве с детскими психологами и экспертами в сфере минного просвещения ЮНИСЕФ разработал интерактивные материалы, которые легко и доступно объясняют детям правила безопасного поведения на территориях с минами.
Среди разработок:
- интерактивные онлайн-уроки во Всеукраинской школе онлайн для дистанционного обучения, адаптированные для младших и старших школьников
- серия советов от психологов для коммуникации с детьми о взрывоопасных предметах
- брошюра с задачами для подростков
- загадки на тему минной безопасности для дошкольников, а также учеников младшей и средней школы
- мультики для детей ("Безопасные каникулы" - для детей 3-10 лет, "Суперкоманда против мин" - для детей 8-16 лет, "Пес Патрон" - для детей 4-16 лет)
- видео с псом Патроном и саперами о типах взрывоопасных предметов и формировании безопасного поведения в условиях преодоления последствий боевых действий
- информационные постеры и игры
Все эти материалы уже доступны для загрузки на вебсайте "Все про мінну безпеку" и в библиотеке полезных материалов "Спільнотека". С их помощью можно обучать ребенка правилам безопасности даже дома.
Педагоги уже разработали учебные материалы для педагогов (фото: facebook.com/ Министерство образования и науки Украины)
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