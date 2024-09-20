5 полезных завтраков от судьи "МастерШеф", которые приготовит каждый

Приготовить вкусный и полезный завтрак легко. Вам только понадобится несколько минут своего времени, капелька вдохновения и рецепты известного шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.

Лаваш с зеленью и курицей

Ингредиенты

лаваш круглый

яйца 2-3 шт.

курица или тунец

шпинат или любимая зелень

помидор

сыр

соль, перец

Способ приготовления

Сделайте омлет из яиц и вылейте его на сковороду. Накройте лавашем, подождите 1-2 минуты и переверните. На одну часть лаваша выложите любимую начинку, например: курицу, помидор, шпинат, сыр, соль, перец. Накройте другой частью лаваша и обжарьте в течение 1-2 минут.

Бутерброды с авокадо, яйцами и сосисками

Ингредиенты

сосиски

растительное масло

хлеб

авокадо

зелень

перец чили

специи

сок лимона

яйца

Способ приготовления

На разогретой сковороде-гриле обжарьте сосиски до золотистой корочки. Смажьте кусочки хлеба растительным маслом и тоже положите на сковородку, чтобы он стал хрустящим и ароматным.

В отдельной миске подготовьте массу из авокадо: смешайте зелень, перец чили, растительное масло, специи и немного сока лимона. Все тщательно перемешайте. На сковороде поджарьте яйца, чтобы желток остался немного жидким.

Соберите блюдо: на хрустящий хлеб выложите массу из авокадо, сверху положите яйцо и несколько сосисок.

Омлет с курицей и авокадо

Ингредиенты

яйца

шпинат

курица

авокадо

сыр

соль, перец

зелень

Способ приготовления

Сделайте омлет из яиц и вылейте его на сковороду. Накройте крышкой и подождите 1-2 минуты. Добавьте в омлет шпинат, курицу, сыр и специи. Обжарьте еще несколько минут. Выложите блюдо на тарелку и положите сверху ломтики авокадо.

Сэндвич с курицей

Ингредиенты

яйца

курица

шпинат

сыр

маринованный огурец

Способ приготовления

Разогрейте сковороду. Сделайте омлет из яиц и вылейте на сковороду. Сверху выложите два кусочка хлеба и переверните блюдо. Выложите шпинат, курицу, сыр и маринованный огурец. Сверните омлет конвертиком, чтобы хлеб был снаружи, а начинка внутри. Снимите сэндвич со сковороды и разрежьте пополам.

Пицца из лаваша

Ингредиенты

белок 2 яиц или 1 целое яйцо

тортилья

сыр моцарелла - 80 г

чоризо или салями - 50 г

орегано - 1/2 ч. л.

кетчуп - 2 ст. л.

рукола

Способ приготовления

На сковороду вылейте яйца, уложите сверху тортилью и переверните. Смажьте кетчупом, добавьте колбасу, тертый сыр, травы. Заверните пополам. Подавайте со свежей рукколой или салатом.