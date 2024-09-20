5 полезных завтраков от судьи "МастерШеф", которые приготовит каждый
Приготовить вкусный и полезный завтрак легко. Вам только понадобится несколько минут своего времени, капелька вдохновения и рецепты известного шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.
РБК-Украина (проект Styler) делится рецептами легких завтраков, которые звезда шоу "МастерШеф" опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Лаваш с зеленью и курицей
Ингредиенты
- лаваш круглый
- яйца 2-3 шт.
- курица или тунец
- шпинат или любимая зелень
- помидор
- сыр
- соль, перец
Способ приготовления
Сделайте омлет из яиц и вылейте его на сковороду. Накройте лавашем, подождите 1-2 минуты и переверните. На одну часть лаваша выложите любимую начинку, например: курицу, помидор, шпинат, сыр, соль, перец. Накройте другой частью лаваша и обжарьте в течение 1-2 минут.
Бутерброды с авокадо, яйцами и сосисками
Ингредиенты
- сосиски
- растительное масло
- хлеб
- авокадо
- зелень
- перец чили
- специи
- сок лимона
- яйца
Способ приготовления
На разогретой сковороде-гриле обжарьте сосиски до золотистой корочки. Смажьте кусочки хлеба растительным маслом и тоже положите на сковородку, чтобы он стал хрустящим и ароматным.
В отдельной миске подготовьте массу из авокадо: смешайте зелень, перец чили, растительное масло, специи и немного сока лимона. Все тщательно перемешайте. На сковороде поджарьте яйца, чтобы желток остался немного жидким.
Соберите блюдо: на хрустящий хлеб выложите массу из авокадо, сверху положите яйцо и несколько сосисок.
Омлет с курицей и авокадо
Ингредиенты
- яйца
- шпинат
- курица
- авокадо
- сыр
- соль, перец
- зелень
Способ приготовления
Сделайте омлет из яиц и вылейте его на сковороду. Накройте крышкой и подождите 1-2 минуты. Добавьте в омлет шпинат, курицу, сыр и специи. Обжарьте еще несколько минут. Выложите блюдо на тарелку и положите сверху ломтики авокадо.
Сэндвич с курицей
Ингредиенты
- яйца
- курица
- шпинат
- сыр
- маринованный огурец
Способ приготовления
Разогрейте сковороду. Сделайте омлет из яиц и вылейте на сковороду. Сверху выложите два кусочка хлеба и переверните блюдо. Выложите шпинат, курицу, сыр и маринованный огурец. Сверните омлет конвертиком, чтобы хлеб был снаружи, а начинка внутри. Снимите сэндвич со сковороды и разрежьте пополам.
Пицца из лаваша
Ингредиенты
- белок 2 яиц или 1 целое яйцо
- тортилья
- сыр моцарелла - 80 г
- чоризо или салями - 50 г
- орегано - 1/2 ч. л.
- кетчуп - 2 ст. л.
- рукола
Способ приготовления
На сковороду вылейте яйца, уложите сверху тортилью и переверните. Смажьте кетчупом, добавьте колбасу, тертый сыр, травы. Заверните пополам. Подавайте со свежей рукколой или салатом.
Раньше мы делились рецептом томатного супа от Эктора.
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