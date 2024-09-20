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5 полезных завтраков от судьи "МастерШеф", которые приготовит каждый

Пятница 20 сентября 2024 07:45
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5 полезных завтраков от судьи "МастерШеф", которые приготовит каждый Рецепты полезных завтраков, которые приготовит каждый (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Алиева

Приготовить вкусный и полезный завтрак легко. Вам только понадобится несколько минут своего времени, капелька вдохновения и рецепты известного шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.

РБК-Украина (проект Styler) делится рецептами легких завтраков, которые звезда шоу "МастерШеф" опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Лаваш с зеленью и курицей

Ингредиенты

  • лаваш круглый
  • яйца 2-3 шт.
  • курица или тунец
  • шпинат или любимая зелень
  • помидор
  • сыр
  • соль, перец

Способ приготовления

Сделайте омлет из яиц и вылейте его на сковороду. Накройте лавашем, подождите 1-2 минуты и переверните. На одну часть лаваша выложите любимую начинку, например: курицу, помидор, шпинат, сыр, соль, перец. Накройте другой частью лаваша и обжарьте в течение 1-2 минут.

Бутерброды с авокадо, яйцами и сосисками

Ингредиенты

  • сосиски
  • растительное масло
  • хлеб
  • авокадо
  • зелень
  • перец чили
  • специи
  • сок лимона
  • яйца

Способ приготовления

На разогретой сковороде-гриле обжарьте сосиски до золотистой корочки. Смажьте кусочки хлеба растительным маслом и тоже положите на сковородку, чтобы он стал хрустящим и ароматным.

В отдельной миске подготовьте массу из авокадо: смешайте зелень, перец чили, растительное масло, специи и немного сока лимона. Все тщательно перемешайте. На сковороде поджарьте яйца, чтобы желток остался немного жидким.

Соберите блюдо: на хрустящий хлеб выложите массу из авокадо, сверху положите яйцо и несколько сосисок.

Омлет с курицей и авокадо

Ингредиенты

  • яйца
  • шпинат
  • курица
  • авокадо
  • сыр
  • соль, перец
  • зелень

Способ приготовления

Сделайте омлет из яиц и вылейте его на сковороду. Накройте крышкой и подождите 1-2 минуты. Добавьте в омлет шпинат, курицу, сыр и специи. Обжарьте еще несколько минут. Выложите блюдо на тарелку и положите сверху ломтики авокадо.

Сэндвич с курицей

Ингредиенты

  • яйца
  • курица
  • шпинат
  • сыр
  • маринованный огурец

Способ приготовления

Разогрейте сковороду. Сделайте омлет из яиц и вылейте на сковороду. Сверху выложите два кусочка хлеба и переверните блюдо. Выложите шпинат, курицу, сыр и маринованный огурец. Сверните омлет конвертиком, чтобы хлеб был снаружи, а начинка внутри. Снимите сэндвич со сковороды и разрежьте пополам.

Пицца из лаваша

Ингредиенты

  • белок 2 яиц или 1 целое яйцо
  • тортилья
  • сыр моцарелла - 80 г
  • чоризо или салями - 50 г
  • орегано - 1/2 ч. л.
  • кетчуп - 2 ст. л.
  • рукола

Способ приготовления

На сковороду вылейте яйца, уложите сверху тортилью и переверните. Смажьте кетчупом, добавьте колбасу, тертый сыр, травы. Заверните пополам. Подавайте со свежей рукколой или салатом.

Раньше мы делились рецептом томатного супа от Эктора.

Смотрите также рецепт мини-пиццы, как с детства.

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МастерШеф Эктор Хименес-Браво Рецепты
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