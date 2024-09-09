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Томатный суп от Эктора: рецепт вкусного блюда с хрустящими начос

Понедельник 09 сентября 2024 17:45
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Томатный суп от Эктора: рецепт вкусного блюда с хрустящими начос Томатный крем-суп по рецепту Эктора (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Томатный суп можно подавать не только горячим, но и холодным. Помимо этого, чтобы сделать его вкус более интересным, можно добавлять не только специи, но и сыр и даже авокадо с начос - как это предлагает сделать известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

О том, как готовить томатный суп с авокадо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.

Что нужно для томатного крем-супа

Для того чтобы приготовить томатный суп с авокадо, нужны следующие продукты:

  • помидоры - 3 шт.;
  • помидоры черри - 500-600 г;
  • куриное филе - 300-350 г;
  • болгарский перец - 1 шт.;
  • лук (маленький) - 2 шт.;
  • сыр - 100-120 г;
  • авокадо - 1 шт.;
  • сок лайма или лимона - 1 ст. л.;
  • специи - по вкусу;
  • петрушка (или кинза) - небольшой пучок;
  • растительное масло - 1 ст. л.;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу;
  • начос - по вкусу.

Как готовить томатный крем-суп по рецепту Эктора

Сначала нужно промыть филе, переложить его в большую кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Также добавьте соль и перец по вкусу. Очистьте лук и нарежьте его на кубики. Всыпьте половину в кастрюлю с филе.

Пока готовится бульон, снимайте пенку с мяса. Промойте и порежьте на несколько частей помидоры. Перец необходимо промыть, очистить от семян и нарезать на ломтики.

Застелите противень пергаментом, выложите на него помидоры, перец и оставшийся лук. Сбрызните овощи растительным маслом и присыпьте специями. Для того чтобы подчеркнуть вкус будущего блюда, Эктор использует прованские травы, паприку, соль и перец.

Слегка перемешайте овощи и поставьте в разогретую духовку. Выпекать овощи нужно до размягчения и румяной корочки.

В это время снимите с авокадо кожуру, разрежьте плод пополам, а затем удалите косточку. Нарежьте авокадо на ломтики, посыпьте солью и перцем и полейте лайма или лимона.

Готовую курицу нужно разделить на волокна. Сыр натрите на большой терке. Петрушку нужно помыть и разделить на листики.

Запеченные овощи для томатного супа необходимо перебить до однородной консистенции вместе с бульоном с помощью погружного блендера или подождав, пока они слегка остынут.

Для подачи разлейте по тарелкам часть томатного супа, выложите курицу, присыпьте сыром и залейте оставшимся супом. Затем украсьте томатный крем-суп авокадо, зеленью и начос.

Кстати, недавно мы рассказывали о том, как готовить салат с макаронами по рецепту Эктора.

Кроме этого, писали, как готовить по рецепту от Эктора котлеты из тунца.

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