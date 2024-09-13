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"Школьная" мини-пицца, но вкуснее: рецепт перекуса из детства

Пятница 13 сентября 2024 07:45
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"Школьная" мини-пицца, но вкуснее: рецепт перекуса из детства "Школьная" мини-пицца с колбасой и сыром (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Такие небольшие пиццы, наверное, помнит большинство еще из школы, ведь эта горячая выпечка продавалась в столовых на самом длинном перерыве. Хотя пиццы по этому рецепту похожи на "школьные", разница все же есть - начинки в домашней выпечке гораздо больше.

О том, как готовить "школьную" мини-пиццу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал кулинарной блогерки Юлии Сенич.

Что нужно для мини-пиццы

Для того чтобы приготовить паляницы-пиццы, понадобятся следующие продукты:

  • мука - 500 г;
  • вода - 100 мл;
  • молоко - 150 мл;
  • яйца - 1 шт.;
  • колбаса - 250 г;
  • шампиньоны - 2-3 шт.;
  • сыр - 250 г;
  • соленые огурцы - 1-2 шт.;
  • кетчуп - 7-8 ст. л.;
  • майонез - 6-7 ст. л.;
  • сливочное масло или растительное масло - 30 г;
  • сухие дрожжи - 7 г;
  • сахар - 1,5 ст. л.;
  • соль - 1 ч. л.

Как готовить "школьную" мини-пиццу

Чтобы сделать тесто для мини-пиццы, молоко и воду необходимо подогреть - они должны быть слегка теплыми. Кроме смеси молока и воды, можно использовать только молоко или только воду.

В подогретую жидкость добавьте дрожжи и сахар. Слегка перемешайте ингредиенты, добавьте яйцо и соль. Затем перемешайте ингредиенты до однородной консистенции.

Просейте муку - это можно делать в несколько этапов, постоянно перемешивая массу. Влейте масло или растопленное масло и замесите мягкое пышное тесто.

Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 1-1,3 часа, чтобы тесто поднялось. После этого его нужно чуть-чуть перемять и, накрыв полотенцем, переставить в теплое место еще на час.

Пока тесто поднимается, подготовьте начинку. Нарежьте колбасу и соленые огурцы на кубики. Грибы следует промыть и нарезать на ломтики. Поджарьте их на сковороде до золотистой корочки.

Сыр для мини-пиццы нужно натереть на большой терке. Также можно использовать зелень, например петрушку или укроп.

Переместите тесто еще раз и разделите его примерно на 10 частей. Оставьте кусочки теста для пиццы еще ненадолго под полотенцем.

Каждый кусочек теста раскатайте на паляничку диаметром 13-15 см. Осторожно переложите палянички на застеленный пергаментом противень, накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.

Затем смажьте пиццу кетчупом, выложите жареные грибы, огурцы и колбасу. Присыпьте пиццу сыром, добавьте майонез и, по желанию, зелень по вкусу.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте мини-пиццу в течение 15-20 минут.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, как готовить яичный рулет с куриным фаршем.

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