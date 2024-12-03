В Украине началась неделя детского чтения: что это такое и почему стоит обратить внимание родителям

В Украине со 2 по 8 декабря 2024 года будет проходить Национальная неделя детского чтения. Его цель - напомнить детям о том, как чтение может согреть душу даже в самые темные дни.

Подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.

Содержание

Цель проекта

Как заявляют авторы проекта, для детей время зимних праздников становится периодом открытия волшебных историй, где оживают сказочные герои и захватывающие приключения.

Неделя детской литературы призвана подчеркнуть важность детской литературы, практики семейного чтения, создания уюта с помощью книг, чтения для удовольствия.

Как заинтересовать детей читать

Детское внимание сегодня часто увлекают именно гаджеты с играми, а не книги. Поэтому, чтобы ребенок пристрастился к чтению, можно быть примером для него. Психологи рекомендуют читать при ребенке. Следует объяснить, что читать интереснее, чем часами играть в одни и те же игры.

Научите детей бережно относиться к книгам и обсуждайте прочитанное с другими членами семьи.

Окружите себя и ребенка классными книгами. Пусть книги лежат на каждой полке, в каждой сумке, в туалете и у кровати.