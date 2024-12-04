Добрые истории: 5 книг для детей от святого Николая

Зима - это время волшебных историй, которые греют сердце даже в самый сильный мороз. Для детей этот период полон ожидания чуда: снежные приключения, запах мандаринок, письма к святому Николаю и уютные вечера с книгой в руках.

Именно поэтому РБК-Украина (проект Styler) вместе с национальной книжной платформой Yakaboo собрало пять добрых праздничных историй, которые подарят вашим малышам тепло, радость и веру в сказку. Это книги о дружбе, щедрости, магии зимних праздников и о том, как важно делиться добром.

"Санта Клаус" (комплект из 2 книг) (Хироко Мотаи)

Если вы ищете идеальный подарок для детей, который одновременно подарит радость, вдохновение и немного магии - этот комплект о Санта-Клаусе именно то, что нужно!

"Письмо Санта Клаусу" - это не просто книга, а целое приключение, позволяющее малышам написать свое послание к Санте. Это та самая активность, которая создает настоящее праздничное настроение. Задания помогают детям представить, что их письмо действительно доберется до Северного полюса, а яркие иллюстрации и конверт придают атмосферности.

"Миллион миллиардов Санта-Клаусов" - сказочная история, которая переосмысливает легенду о Санте. Это книга, увлекающая юмором и заставляющая задуматься: а как это возможно, чтобы один Санта успел раздать столько подарков? Ответ полон выдумки и тепла, что точно растрогает вас и ваших детей.

Эти книги идеально дополняют друг друга: первая привлекает малышей к активности, а вторая - создает волшебную историю, которую вы захотите перечитывать каждый год. Не упустите возможности сделать эти праздники незабываемыми!

"Святий Миколай вирушає на відпочинок" (Паоло Манчини, Лука де Леоне)

Все дети с нетерпением ждут Святого Николая, который приносит подарки под елку на Рождество и Новый год. Но даже у него, неутомимого волшебника, бывают дни, когда нужно отдохнуть! Вместе с верными помощниками - Гринчем, Снеговичком, Пряничным Человечком, эльфами и феями - Николай отправляется в отпуск после завершения праздничной суеты.

Их путь полон приключений: волшебные сани мчатся к месту, где можно расслабиться и повеселиться, но покой им только снится. Кто-то задумал похитить магические вещи Николая, олени попадают в ловушку, а команда друзей ищет способы спасти ситуацию. Удастся ли Святому Николаю преодолеть все трудности и наконец отдохнуть? Ответ найдете в книге!

"Різдво приходить у країну Мумі-тролів" (Туве Янссон, Сесилия Давидссон, Алекс Гарриди)

Возбужденные странным шумом, они выглянули на улицу и увидели, что их родная Долина полностью изменилась: землю покрывало что-то белое, пушистое и холодное. Все вокруг суетились со свертками, наполненными подарками, праздничными угощениями и напитками.

Необычная атмосфера волнения царила всюду. Каждый что-то готовил, упаковывал и ожидал загадочного Что-то, что должно было прийти в Муми-долину. Они слышали, как соседи со страхом вспоминали какое-то Рождество, которое, казалось, было чем-то очень важным, но в то же время опасным.

Эта волшебная история "Елка", написанная Туве Янссоном, оживает в новом пересказе Алекса Гарриди и Сесилии Давидссон. Благодаря ярким иллюстрациям Филиппы Видлюнд сказка обретает современное звучание, сохраняя теплоту и магию оригинала.

Праздники уже на пороге, а приключения неугомонных Джуди Муди и ее брата Стенка только набирают обороты! Джуди тщательно готовится к любимому времени года, составляя свой "десятикилометровый" список желаемых подарков, от которого даже эльфы бы растерялись. А вот Стинк мечтает о чем-то попроще, но волшебном - настоящий снег.

Проблема лишь в том, что в штате Вирджиния снег - редкость, как Санта в плавках. Но сумеет ли это приостановить фантазию брата и сестры? Конечно, нет! Вместе они придумывают новые озорные проделки, которые точно рассмешат и вас, и ваших детей.

Книга - это настоящая зимняя феерия, наполненная смехом, уютом и праздничным духом. Идеальный выбор для зимних вечеров, чтобы погрузиться в веселые приключения и зарядиться хорошим настроением!

На самой верхушке Большого дерева живет дружная семья белок - папа, мама и трое белчат: Мельхиор, Бальтазар и Каспар. Имена напоминают о волхвах, которые принесли дары младенцу Иисусу. Но накануне праздников случается неприятность - самый маленький, Каспар, куда-то исчезает!

Папа-белка отправляется на поиски малыша, и начинается настоящее зимнее происшествие. Вместе с героем читатели будут прыгать с ветки на ветку, знакомиться с жителями волшебного леса и разворачивать яркие окошки с сюрпризами. А в конце они узнают, где спрятался проказник Каспар и как зверьки готовятся к Рождеству. Это сказочная книга, которая подарит праздничное настроение всей семье.